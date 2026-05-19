Ciak a Brescia e sul lago d’Iseo: da Deutsche Bank al film di Netflix

Le telecamere si accendono su Brescia e sulla sua provincia, che in questi giorni fa bella mostra di sé tanto nelle centralissime vie della città quanto sulle sponde del lago d’Iseo.
Via Gramsci questa mattina si è trasformata in set per il colosso bancario tedesco Deutsche Bank. Una pensilina tirata a lucido, un ragazzo in attesa, la troupe all’opera: ingredienti di una mattinata di riprese che ha incuriosito numerosi passanti, ora pronti a scorgere i dettagli della location non appena lo spot sarà trasmesso.
Pochissimi i dettagli: l’intenzione è di non spoilerare nulla, se non che la campagna è destinata al mercato italiano dell’istituto di credito tedesco.
Sul lago d’Iseo
Cresce invece l’attesa per l’arrivo della produzione internazionale firmata Wildside. «Positano» è il film Netflix con protagonisti Matthew McConaughey e Zoe Saldaña: alcune scene saranno girate sul lago d’Iseo.
Un’occasione (non la prima, negli ultimi anni) di promozione turistica sia per la sponda bresciana che per quella bergamasca, come hanno sottolineato i sindaci dei paesi rivieraschi teatro delle riprese. Dal 25 maggio all’11 giugno in diverse zone saranno al lavoro le troupe, con strade chiuse e qualche disagio per i residenti. Che dopo i casting, partecipatissimi, avranno magari l’occasione di incrociare due divi di Hollywood.
A Iseo
A Iseo le riprese sono in programma martedì 26 maggio orientativamente dalle 7 alle 20 in:
- P.zza Garibaldi
- Largo Zanardelli
- Via Porto Gabriele Rosa
- Via Dante Alighieri
- P.zza Statuto
- Via Mirolte (inizio verso P.zza Garibaldi)
- Vicolo Portelle (inizio verso P.zza Garibaldi)
- Vicolo dell’Ombra (inizio verso P.zza Statuto)
Sulla sponda bergamasca
Ecco una versione più asciutta, ritmata e schematica, perfettamente allineata al taglio sintetico e all'elenco puntato utilizzati per la sezione di Iseo:
Sulla sponda bergamasca
Ciak d'azione e motori accesi anche sulla sponda bergamasca, dove la produzione internazionale comporterà modifiche alla viabilità e qualche inevitabile stop.
A Lovere
A Lovere le riprese si divideranno in tre giornate tra il lungolago e le vie del centro storico:
Giovedì 28 maggio e venerdì 5 giugno
- Ore 7:00 - 15:00: Piazza Tredici Martiri (tratto da Via Tadini a Via G.A. Gregorini, intersezione Via Zitti)
- Ore 15:00 - 20:00: Piazza Garibaldi, Via Giacomo Matteotti, Via Giorgio Oprandi (incrocio Matteotti), Via Mazzini, Via C. Cavour, Via S. Giorgio, Via A. Gramsci (da Piazza Vittorio Emanuele II al civico 63), Via Decio Celeri e Via Roma (tratti iniziali verso Via Cavour)
Lunedì 8 giugno
- Ore 7:00 - 16:00: Via Giorgio Oprandi, Via S. Maurizio, Stradetta Trello, Via Papa Giovanni XXIII
A Tavernola
Il set sul lago debutta ufficialmente qui lunedì 25 maggio. Il cronoprogramma dei blocchi:
Lunedì 25 maggio
- Ore 7:00 - 16:00: S.S. 469 (Via Sarnico, Via Roma, Piazza Sopra)
- Ore 13:00 - 20:00: S.P. 78 (tra Via Cambianica, Via Rivolta e inizio Via Calchere)
Mercoledì 3 giugno
- Ore 12:00 - 20:00: Tratto finale di Via Rivolta, inizio di Via Calchere, incrocio della Bretella
A Riva di Solto
Qui si concentrano i disagi maggiori per la viabilità. La Strada Statale 469, nel tratto tra Riva di Solto e Castro, rimarrà chiusa al traffico H24 nelle seguenti giornate:
- Maggio: 25, 26, 27, 28 e 29
- Giugno: 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11
- Il 2 giugno la circolazione subirà solo interruzioni brevi.