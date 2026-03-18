Chuck Bass arriva a Brescia: Ed Westwick ospite al Gardacon

È uno dei protagonisti dell’ultimo reboot di «Sandokan» (interpreta lord James Brooke), ma Ed Westwick resta, un po’ per tutti, il Chuck Bass di Gossip Girl. Un personaggio che non perde smalto né fascino, a quasi due decenni dalla prima messa in onda della serie tv ambientata a Manhattan. Tanto che domenica, sul Garda, ci si aspetta un’enorme affluenza: l’attore sarà infatti l’ospite internazionale di questa edizione del Gardacon.

L’incontro

L’appuntamento è alle 14.15 del 22 marzo 2026 nella sala congressi al secondo piano del Centro fiera di Montichiari. Nell’ambito della convention dedicata alla cultura comic, fantasy e pop ci saranno un’intervista aperta al pubblico e un meet&greet riservato durante il quale i fan avranno la possibilità di scattare foto con Westwick e chiedergli un autografo. E di prendere un aperitivo con lui.

L’accesso all’incontro è compreso nel biglietto del Gardacon (18 euro l’intero), ma le singole esperienze (autografo, foto e aperitivo) hanno prezzi diversi.

Ed Westwick in Sandokan

Come partecipare

Come accennato, per partecipare agli incontri con Ed Westwick è necessario acquistare sia il biglietto d’ingresso alla fiera sia quello specifico per la sessione scelta, che può essere foto (45 euro), autografo (35 euro) o aperitivo (100 euro, con posti limitati). Senza il ticket giornaliero non è possibile accedere agli spazi dedicati. Una volta entrati, si segue la mappa fino alla sala dell’evento e si accede nel rispetto dello slot orario selezionato al momento dell’acquisto, che non può essere modificato.

Le attività si svolgono solo domenica 22 marzo, con una scansione precisa: prima le sessioni foto con accesso prioritario, poi l’intervista sul palco aperta a tutti i visitatori della fiera (dalle 14.14 alle 15), quindi gli autografi e di nuovo le foto nel pomeriggio, fino all’aperitivo meet & greet in chiusura. È richiesto di presentarsi circa trenta minuti prima dell’orario assegnato, mentre non è consentito mettersi in coda con troppo anticipo, per evitare affollamenti.

All’interno della sala viene distribuito un numero progressivo che serve a mantenere l’ordine di ingresso, da conservare insieme al biglietto. Per chi ha acquistato la foto è obbligatorio registrare la propria email, per ricevere gli scatti che vengono realizzati da fotografi professionisti e inviati entro sette giorni. Una volta entrati non è possibile uscire, salvo necessità.

Ogni biglietto dà diritto a una sola foto o a un solo autografo. Le foto di gruppo sono possibili solo se ogni partecipante è in possesso del proprio biglietto, mentre durante la firma degli autografi non è consentito scattare immagini o registrare video.

L’accesso alle sessioni è riservato ai soli titolari del ticket specifico, con eccezioni per minori e persone con disabilità che possono essere accompagnati. L’aperitivo meet & greet rappresenta un momento separato, a numero limitato, pensato per un’interazione più diretta in piccoli gruppi. In questo caso è prevista una foto di gruppo e la possibilità di far firmare un solo oggetto, ma l’incontro non è strutturato come una classica sessione fotografica o di autografi, bensì come un’occasione di dialogo più informale con l’ospite.