Più grande e ricco di novità: tante star al Gardacon primaverile 2026

Sempre più grande, con una nuova area per i giochi di carte collezionabili (come quelle dei Pokémon) e un nuovissimo Cosplay village: è l’edizione primaverile di Gardacon, la fiera dedicata alla cultura pop che sarà di scena al Centro fiera di Montichiari 21 e 22 marzo e che avrà tra gli ospiti anche Chuck Bass di Gossip Girl.

Leggi anche Chuck Bass arriva a Brescia: Ed Westwick ospite al Gardacon

L’edizione di novembre aveva toccato il record di 30mila visitatori e quindi, per questa undicesima edizione, la manifestazione cavalca l’onda, con un padiglione in più. «Uno dei poli attrattivi resta quello dedicato ai videogiochi: da una parte l’area arcade, con oltre 100 cabinati degli anni Ottanta e Novanta, fruibili senza gettoni; dall’altra la Gamers Arena, con le tecnologie più recenti», spiegano dal Centro fiera. Ma, accanto ai videogames, non manca il gioco analogico che troverà spazio anche nella nuova area card games showcase: via a tornei con giochi di carte collezionabili, da Pokémon a One Piece; ci saranno anche due tra i creator più seguiti, Federic95ita e Cicciogamer89.

Naturalmente, saranno protagonisti anche il fumetto con l’immancabile Artist Alley (dove più di 60 autori italiani e internazionali realizzeranno opere dal vivo) e i mattoncini (con opere monumentali e sfide dedicate al pubblico). Altro punto d’interesse del momento è l’area K-Pop, che sarà sempre animata.

Le novità

Tra le novità di questa edizione c’è il Cosplay Village, dove centinaia di cosplayer si daranno appuntamento per partecipare a contest e sfilate. Tra i principali eventi, domani, alle 17, salirà sul palco Cristina D’Avena, mentre domenica, alle 18, toccherà a Giorgio Vanni, regina e re delle sigle dei cartoni animati più amati; molto atteso anche il live del gruppo pop coreano 2Zed. L’ospite internazionale Ed Westwick, conosciuto come Chuck Bass in Gossip Girl, sarà protagonista domenica, alle 15, sul palco.

Da non dimenticare il doppiaggio, altro grande capitolo di Gardacon: tanti gli ospiti, come Eleonora De Angelis (doppiatrice di Jennifer Aniston, Angelina Jolie, Cameron Diaz), Emanuela Pacotto (Bulma in Dragon Ball), Sandro Acerbo (Brad Pitt, Will Smith) e tanti altri, con la partecipazione straordinaria di Ivana Spagna. Per l’intero programma e info consultare il sito www.gardacon.it.