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È morto Patrick Stewart, addio al capitano Picard di «Star Trek»

L’attore inglese, 86 anni, era celebre anche per il ruolo del professor Charles Xavier nella saga degli «X-Men»
È morto Patrick Stewart, l'attore di Star Trek e X-Men - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
È morto Patrick Stewart, l'attore di Star Trek e X-Men - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa di Patrick Stewart, attore inglese celebre interprete del capitano Jean-Luc Picard in «Star Trek: The Next Generation» e del professor Charles Xavier nella saga cinematografica degli «X-Men». Stewart, che da qualche tempo soffriva della malattia di Alzheimer, aveva 86 anni e si è spento nella sua abitazione di Los Angeles, come reso noto dal suo account Instagram, «circondato dall’amorevole assistenza della sua adorata moglie Sunny».

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