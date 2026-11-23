Sono donne di tutte le età, origini e storie. Si incontrano per lavorare a maglia coperte colorate, poi le espongono nelle piazze e le vendono per raccogliere fondi a sostegno delle vittime di violenza. Sono le volontarie di Viva Vittoria, associazione al centro di «Per Chi», documentario di 20 minuti del regista italiano Alessandro Spallino, ammesso alla selezione degli Oscar 2027 nella categoria miglior cortometraggio documentario.
«La violenza machista è purtroppo un problema globale», ha detto all’Ansa a Los Angeles il produttore italoamericano James Tumminia. «Ho sempre creduto nel volontariato, nella responsabilità che abbiamo gli uni verso gli altri. Non tutti abbiamo le stesse possibilità, economiche o di salute, ma ciascuno può fare qualcosa per aiutare chi ne ha bisogno. È questo che mi ha convinto a partecipare al progetto». Il 25 novembre, Giornata internazionale delle Nazioni Unite per l’eliminazione della violenza di genere, il film sarà proiettato al Festival del cinema di Salerno durante un simposio sui diritti delle donne.
Viva Vittoria
Fondata a Brescia nel 2015 da Cristina Begni, Viva Vittoria è oggi presente in oltre 40 città italiane. «L’idea del documentario è nata da una conversazione tra Alessandro e sua madre, che fa la volontaria nel centro di Novara», racconta Tumminia riferendosi a Spallino, regista e direttore creativo che lavora tra Milano e Tokyo. Ha firmato diversi cortometraggi, tra cui «Yellow Scarf», in concorso ai David di Donatello 2022, e «Rain», selezionato per il mercato di Clermont-Ferrand.
«È andato a conoscere le donne dell’associazione e ha capito che lì c’era una storia da raccontare. Sembrano donne comuni, ma sono persone straordinarie. Ognuna pensa di rappresentare una piccola parte del movimento, ma è proprio l’unione di tutte queste parti a fare la differenza, come le coperte patchwork che cuciono».
Tumminia e Spallino collaborano da quasi dieci anni e hanno fondato Italus Films, casa di produzione il cui nome unisce Italia e Stati Uniti. Nato a New York e con doppia cittadinanza, Tumminia è stato produttore esecutivo di «Viva Verdi!», il documentario girato nella residenza per anziani fondata dal compositore a Milano, che l’anno scorso ha portato una sua canzone nella cinquina degli Oscar.
Il documentario
«Per Chi» è stato girato nell’autunno del 2024 e ha debuttato a Salerno l’anno successivo, vincendo il Premio Stampa. Torna quest’anno fuori concorso su invito della direttrice artistica Paola De Cesare. Alla première statunitense, al SOHO International Film Festival di New York, era presente Daphne Ierace, della Rappresentanza permanente italiana presso le Nazioni Unite, in rappresentanza dell’ambasciatore Giorgio Marapodi.
Tumminia ricorda soprattutto l’incontro con una volontaria durante una proiezione al festival di Matera. «Mi ha detto: “La scienza dice che per lavorare a maglia servono 32 muscoli. Ma noi li usiamo tutti per dare speranza, forza, protezione, solidarietà, emancipazione e dignità”. Mi sono commosso: aveva riassunto il senso del film».