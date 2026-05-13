Lago d’Iseo, modifiche alla viabilità per le riprese del film con Zoe Saldaña

Infatti, da lunedì 25 maggio a giovedì 11 giugno , la sponda bergamasca del lago d’Iseo sarà interessata da disagi dovuti a modifiche delle viabilità e da chiusure o interruzioni temporanee del traffico di circa 15 minuti, alternate a riaperture più lunghe per consentire il passaggio dei veicoli.

Nella prima giornata, dalle 7 alle 16 le riprese coinvolgeranno Tavernola. Nello specifico via Sarnico, via Roma e piazza Sopra. Nel pomeriggio, dalle 13 alle 20, i set si sposteranno sulla Sp 78 tra via Cambianica, via Rivolta e l’inizio di via Calchere. Il 3 giugno, invece, si girerà nel tratto finale di via Rivolta, l’inizio di via Calchere e l’area dell’incrocio della bretella.

I disagi saranno ancora più pesanti a Riva di Solto dove la Ss 469 verso Castro sarà completamente chiusa al traffico per intere giornate: dal 25 al 29 maggio e ancora dal 3 al 5 e dall’8 all’11 giugno. Il 2 giugno, invece, sono previste soltanto brevi interruzioni per alcune scene specifiche.