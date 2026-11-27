«Io ne ho viste cose (televisive, ndr) che voi umani non potreste immaginare...». Eccellenze come «The Wire», «I Soprano», «Il racconto dell’ancella» e pasticci da dimenticare. Parafrasando il soliloquio del Replicante morente nel seminale film «Blade Runner» (1982) posso dire che la serie fantascientifica «Blade Runner 2099» – dal 23 novembre su Prime Video in 8 episodi – è molto da guardare e meno da pretendere circa il filosofeggiare sul suo basico fil rouge «cosa significa essere, o non essere, umani?».
Quella di Amazon MGM Studios e Alcon Television Group con show-runner Silka Luisa e produttore esecutivo Ridley Scott, è una scoppiettante giostra per lo sguardo; una coinvolgente, ma spesso caotica fiction d’azione sci-fi la cui inevitabile non-originalità mutuata dall’universo-filmico, da un lato legittima e dall’altro annacqua meriti produttivi e visuali come pochi fin qui visti. È potente di tutto ciò che il film non aveva, cioè budget, tecnologie, effettistica, sontuosi esterni: Ridley Scott s’inventò pioggia e forti penombre perché a un certo punto restò senza fondi per visualizzare senza limiti il romanzo «Do Androids Dream of Electric Sheep?» dell’immaginifico Philip Kendred Dick. Al punto che la sequenza finale in volo gliela dovette regalare Stanley Kubrick con resti di «Shining». Eppure il film, dopo flop iniziale, proprio perché forte di pensiero e riflessione su cos’è umano, s’è rivelato nel tempo un cult-movie.
«Blade Runner 2099», insomma, merita d’essere guardata, ma resta una fiction... replicante. E come un Replicante è potente, ma è pur sempre una derivazione; per coglierne contesti e risvolti, spesso non approfonditi fra tanta azione, serve conoscere almeno il primo dei due film che l’hanno preceduta imponendo codici di forma&contenuto distopici. Che qui vengono ripresi, esaltati nella forma, ma un po’ in secondo piano rispetto all’aspetto-action.
Racconta di una Los Angeles (e, presumibilmente, una Terra tutta) in cui gli artificiali umanoidi Replicanti (androidi «fatti come noi, però migliori» spiega all’inizio il venditore della Tyrrell Corporation proponendoli a un industriale per «ridurre del 95% il personale») creati in origine come super-schiavi con auto-morte programmata e intangibile, sono diventati i padroni riducendo gli umani alla loro ex-condizione o poco meno. Cora, cui dà fascino ambiguo l’attrice gender Hunter Schafer lanciata da «Euphoria», è un’umana che la Resistenza incarica di ritrovare “qualcosa” che potrebbe riscattare gli umani.
Lo fa sostituendosi a una Replicante e collaborando con Olwen (la premio oscar Michelle Yeoh, qui un po’ manieristica), vera Replicante e blade runner (cioè super-poliziotta cacciatrice di umani e suoi simili fuori controllo) che, prima della imminente morte-programmata, cerca Marek, suo simile con cui ha sognato una sorta di umanissima ma concretamente impraticabile love story.
Trama e sottotrame qui e là appaiono un po’ sgangherate e complicate da seguire. Ma se lo spettatore applica la sospensione dell’incredulità teorizzata nell’800 da Coleridge, può godersi alti&bassi comunque avvincenti.
Insomma, «Blade Runner 2099» va (letteralmente) guardato per le mirabilie che mostra, senza stare a metter ordine. È un piacevole... helzapoppin’ fantascientifico che avrebbe meritato più cura narrativa, qualche riflessione filosofica (e ce ne sarebbero!) meno buttata lì. E a volte stride per incoerenza di credibilità: i super-umani Replicanti paiono fessacchiotti che non smascherano l’umanità di Cora. E soprattutto fessi ad aver, ahiloro!, costruito una società esattamente come quella (peggiore) umana che hanno rovesciato e dominano: burocrazia, inquinamento, falsità, brutalità.
«Sei un umano buono o malvagio?» chiede un Replicante a colui che ha catturato. Gli andrebbe risposto: «E tu, vuoi davvero essere umano?». Infatti i Replicanti, nonostante il potere conquistato, restano mortali, pre-programmati alla fine come li aveva creati la Tyrell Corporation. La loro è una umanità a ricalco, un vivere nuovo parimenti senza speranza.