Radio Bresciasette, settimana ricca di ospiti al via con Antonacci

Torna su Radio Bresciasette e Teletutto il «Magazine» condotto in diretta da Maddalena Damini. Tutte le puntate inizieranno alle 12. Domani ci sarà tuttavia una gustosa anteprima alle 11.10 con l’intervista telefonica a Biagio Antonacci che da martedì si esibirà per dieci serate consecutive al Vittoriale di Gardone Riviera.

Di seguito gli altri ospiti: sempre domani, alle 12, la presidente di Komen Lombardia Alessandra Husher presenterà la decima edizione della Race for the cure di Brescia in programma domenica 29 settembre a Campo Marte. Il gruppo Editoriale Bresciana è media partner dell’evento e Radio BresciaSette sarà in diretta per raccontare la manifestazione.

Martedì 17 l’ospite di Damini sarà il cantautore Alessandro Sipolo che venerdì 20 presenterà il suo nuovo disco «D’io Matria Vaniglia» in un concerto al Teatro Sociale

Mercoledì 18 saranno ospiti Roberto Savona e Massimo Fariello, presidente e amministratore delegato di Syrto. Giovedì 19, Tony Biemmi presenterà «La sera dei miracoli», eventi per Ail e Croce Blu Brescia che avrà come ospite speciale Michele Zarrillo sabato 28 settembre al teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino. Venerdì 20, infine, il regista (e collega di Teletutto) Matteo Berta presenterà il documentario «Brescia selvaggia».