«Radio Bresciasette riparte con intrattenimento, sport e informazione»

Ventiquattro ore al giorno di musica, informazione, intrattenimento, sport, interviste, dirette. Lunedì 2 settembre prende il via la nuova stagione di Radio Bresciasette con la sua squadra al completo che accompagnerà ogni momento della giornata dei radioascoltatori. È la direttrice artistica, Maddalena Damini, a svelarci il nuovo palinsesto, ricco, come di consueto, di contenuti e di voci.

Leggi anche Radio Bresciasette compie 47 anni: la festa

Maddalena, come sarà la nuova stagione?

Sono sostanzialmente confermati format e voci che in questi anni i radio ascoltatori hanno imparato a conoscere. «Buongiorno Brescia», condotto da Ettore Ravelli dalle 7 alle 10, ha la peculiarità del forte legame di Ettore con i suoi ascoltatori che gli segnalano quel che accade sul territorio in tempo reale. Nel «Magazine», che conduco io dalle 10 alle 13, con la regia di Ruggero Tavelli, il momento clou è l’intervista, dalle 11 alle 11.30, con personaggi bresciani o legati a Brescia, in diretta in simultanea su Teletutto e in replica alle 17.30 solo in tv. «Brio Radio Show» con Davide Briosi, dalle 14 alle 15, è il contenitore più giovane del palinsesto, «Free Pass» condotto da Andrea Lombardi dalle 15 alle 17 è una trasmissione di intrattenimento. «Non sparate all’armadillo» con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini, dalle 17 alle 19, è stato pensato per alleggerire la giornata dopo il lavoro, con la comicità e gag divertenti. Il venerdì è sostituito da «Football Grand Hotel» condotto da Fabrizio Valli, in cui si parla di calcio e non solo. Dalle 19 alle 20 tocca poi a Tony Biemmi con «Forever Young» e i grandi successi del passato. Il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12, Donatella Valgonio conduce «Dove e Quando».

Il brindisi in occasione del 47° compleanno della radio

Insomma, squadra che vince non si cambia.

Siamo orgogliosi di essere la radio dei bresciani. Puntiamo sulla vicinanza e sul rapporto vero e diretto con i nostri ascoltatori, sulla professionalità delle nostre voci. Siamo profondamente legati al nostro territorio. Lo facciamo con l’informazione, ogni mezzora e all’interno delle trasmissioni, la valorizzazione degli artisti bresciani, le interviste ai protagonisti di Brescia e non solo. Regaliamo i biglietti per i più importanti eventi e spettacoli di Brescia e provincia e del Nord Italia, siamo la radio ufficiale del Brescia Calcio e della Germani Pallacanestro Brescia, trasmettendo le radiocronache delle partite. I radiocronisti sono per il Brescia calcio Michele Iacobello con il supporto di Alfredo Novello, e per la Germani Jacopo Bianchi.

Radio Bresciasette esce spesso dagli studi per le dirette sul territorio.

Supportiamo i principali eventi di Brescia e provincia con le nostre dirette in cui è coinvolto tutto lo staff della radio. E anche quest’anno sarà così. Partiamo già a settembre con sei dirette esterne e un impegno significativo: sabato 7 settembre da Borgo San Giacomo per la Festa del socio della Cassa rurale e artigiana di Borgo San Giacomo, domenica 8 da piazza Tebaldo Brusato per la Zebra Run, mercoledì 11 settembre dal Palaleonessa per la radiocronaca del Trofeo Ferrari, venerdì 20 da piazza Vittoria per la Pigiama Run della Lilt, che seguiamo per la prima volta, domenica 29 settembre da Iseo per La Dario Acquaroli Gara di Mtb, ex Gimondi Bike, e da campo Marte a Brescia per la Race for the cure.