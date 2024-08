Il documentario «Brescia Selvaggia» racconta lo zoo in Castello

È stato girato da Matteo Berta «per parlare delle due facce della stessa medaglia, idilliaca per chi ci lavorava, decadente per chi lo visitava». Anteprima su Teletutto

Un elefante in Castello

Si fa fatica persino a immaginarlo, uno scimpanzè scorrazzare per il centro di Brescia. Ma negli anni Settanta tutto era possibile. E un innamorato «Calimero» scese per il Cidneo per fare una passeggiata indisturbato. Arrivò persino in piazza Vittoria, poi fu catturato in una villetta di via Pusterla. Un altro giorno di quegli anni strani un uomo si presentò in ospedale con una ferita da pantera. Il dottore non volle credergli. Ma lui era uno dei custodi e l’animale l’aveva colpito davvero. Lo s