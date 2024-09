Biagio Antonacci al Vittoriale, martedì il primo di dieci concerti

Enrico Danesi

Dal 17 al 29 la novità di 10 live: «Sarà uno show speciale con musica fresca e suoni rinnovati». Lunedì sarà ospite del Magazine di Radio Bresciasette

Biagio Antonacci sarà al Vittoriale di Gardone Riviera per dieci concerti - FOTO UFFICIO STAMPA

Dieci volte Biagio, al Vittoriale. Antonacci farà ciò che nessun artista pop ha mai azzardato finora: dieci live tra il 17 e il 29 settembre, nella casa del Vate. Il cantautore milanese, classe 1963, suggella così con una passerella trionfale, in un luogo che ha conosciuto da bambino e gli è rimasto nel cuore, il tour incentrato su «L’inizio» (il sedicesimo album in studio, pubblicato lo scorso gennaio), durante il quale ha toccato alcuni dei posti più suggestivi del Belpaese. I biglietti dei co