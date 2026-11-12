«I miei manifesti dall’occhio al cuore, contro guerra e portatori di speranza»

Una colomba bianca, un’aquila e un colibrì verde. Tre immagini, pochi segni essenziali per evocare la pace, denunciare la guerra e scuotere l’indifferenza. Sono i protagonisti della mostra diffusa che, per il Festival della Pace, porta nelle vie di Brescia i manifesti di Armando Milani, classe 1940, maestro della grafica internazionale. Le sue opere popolano pensiline, spazi d’affissione e grandi schermi cittadini, in un itinerario che si completa con due esposizioni, a ingresso gratuito fino al 29 novembre.
Al Museo di Santa Giulia, «Immaginare la pace», a cura di Ilaria Bignotti con Camilla Remondina, riunisce oltre trenta manifesti stampati su pannelli in Dibond, valorizzandone la dimensione artistica. Al MITA, «Just Be Beside Me», a cura di Bignotti e Giovanni Valagussa, ne pone ventuno in dialogo con una rara collezione di tappeti di guerra afghani (info: festivaldellapace.it).
Allievo di Albe Steiner, collaboratore di Massimo Vignelli, Milani ha attraversato sessant’anni di grafica, dalla comunicazione d’impresa all’impegno civile e ci accompagna alla scoperta di un linguaggio che affida alla forza essenziale delle immagini la capacità di interrogare le coscienze.
Milani, due mostre e una città attraversata dai suoi segni. Come vive questo omaggio in occasione del Festival della Pace?
Non mi era mai successo di avere due esposizioni contemporaneamente. È un grande onore, sono molto felice. La pace è il tema a cui ho dedicato tanta parte del mio lavoro e i miei messaggi sono per ogni ceto sociale, ogni età, ogni cultura. Quello che cerco è parlare alla gente.
Al MITA i manifesti incontrano manufatti nei quali la guerra si è insinuata perfino nell’ornamento. Quale consonanza riconosce?
Affrontano gli stessi problemi. Guerra e pace, ne sono più che mai convinto, vanno affrontate con il dialogo. Ho seguito molto Gandhi, Mandela, Martin Luther King. Gandhi diceva che “occhio per occhio” ha reso cieco il mondo. Io sono convinto che bisogni trovare un equilibrio, i miei manifesti sono insieme espressione di denuncia e di speranza. La pace, suggerisce anche il titolo “Just Be Beside Me”, non è il primato di qualcuno sull’altro, ma la possibilità di camminare fianco a fianco.
Come riesce ad affidare a pochi segni il peso di questioni tanto complesse, senza banalizzarle?
Mi sono ispirato molto a El Lissitzky, maestro del Costruttivismo russo, che sosteneva che per comunicare bisogna colpire l’occhio con simboli immediati e poi raggiungere il cuore, la sensibilità e l’intelligenza di chi guarda. Non a caso “Dall’occhio al cuore” sarà il titolo del libro che raccoglie sessant’anni del mio lavoro, e che sarà pubblicato a breve.
C’è una singolare tensione nelle sue opere, un’estetica quasi giocosa e l’urgenza drammatica della denuncia. La bellezza può diventare uno strumento di dissenso?
L’idea è proprio quella di riuscire a creare un’immagine bella esteticamente, ma con un contenuto forte, che porti a riflettere. La bellezza e l’armonia conducono a meditare sulla possibilità della pace. Senza cedere all’illusione che basti un disegno, noi grafici non abbiamo il potere dei politici di cambiare le cose, ma possiamo comunicare messaggi di denuncia e di speranza.
Nel frastuono visivo del presente, un manifesto può ancora interrompere l’indifferenza?
Dipende dal manifesto… Siamo bombardati da immagini confusionarie e da testi che non finiscono mai. Eppure la controprova del valore dei miei messaggi arriva da diverse parti, come la colomba di “Peace&War” innalzata durante una manifestazione a Berlino, oppure richiesta da un maestro del Bangladesh per la copertina di un libro realizzato dai suoi allievi. O ancora la mia farmacista che mi ferma per strada per dirmi che i miei manifesti le toccano il cuore. Tutto questo mi emoziona moltissimo, perché è proprio questo che spero di fare, arrivare al cuore della gente.
A chi vorrebbe arrivare prima di tutti?
Ai bambini. Bisogna insegnare loro a vivere insieme. Quando viaggio ho l’abitudine di fermarmi ad ascoltare la ricreazione nelle scuole dell’infanzia: a Pechino, a Tokyo, ovunque. È bellissimo scoprire che le lingue e le culture sono diverse, ma il vociare dei bambini è sempre uguale. Io lo chiamo “il linguaggio dell’umanità”, che precede le divisioni degli adulti e nel quale continuo a riconoscere la possibilità di un mondo diverso.
Giovanni Valagussa, la mostra al MITA offre un gioco di corrispondenze con i manufatti della collezione Brancati realizzati dopo l’invasione sovietica dell’Afghanistan nel 1979, dove carri armati, elicotteri e missili penetrano nei repertori floreali tradizionali.
I tappeti persiani sono giardini. Qui, dal giardino si passa al campo militare. È come se l’ambiente di queste persone cambiasse. Un tappeto raffigura persino un prima e un dopo, con il paesaggio trasformato dalla guerra. Così l’oggetto d’uso diventa testimonianza.