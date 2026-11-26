Un paio di estati fa a Brescia comparvero scritte su marciapiedi e muri, tutte con la stessa grafia e la firma di @7soulsdeep. L’artista di Brooklyn era passato di qui lasciando in eredità i suoi messaggi sdolcinati che, da allora, moltissimi bresciani postano su Instagram. Jonathan Vecchini approfittò subito della presenza dell’artista in zona: lo contattò e meno di un anno dopo Palazzo Gonzaga di Volta Mantovana inaugurò «More than street art». A curarla fu appunto Vecchini. ventisettenne bresciano che nei prossimi giorni lo aspetta un vernissage newyorkese. La mostra da lui curata in collaborazione con Ara Rayleigh si intitola «Held in tension», verrà inaugurata a Chelsea nella Sofy Gallery sulla 10th Avenue il 3 dicembre (visibile fino all’1 gennaio 2027) e sulle pareti conterà anche una bresciana emergente.
Jonathan, lei ha iniziato a lavorare molto presto nel mondo dell’arte...
Avevo 18 anni, a Milano, senza studi artistici alle spalle. Ma ho capito subito che era quello che volevo fare nella vita, così ho deciso di cambiare la strada che avevo in mente e di frequentare un’accademia d’arte a Brescia. Una volta terminata, ho cercato di capire quale potesse essere il mio futuro. Ho sempre avuto una passione per New York, che considero il centro del mondo, soprattutto dal punto di vista artistico. Essendo interessato al mercato dell’arte, è un contesto che mi stimola molto. Mi occupo di scoprire artisti emergenti, portarli in mostra e aiutarli a costruire il proprio curriculum e a trovare clienti. Il mio core business però sono la vendita e l’advisory, cioè la consulenza per l’acquisto e la gestione delle opere. Mi occupo in particolare di arte del secondo dopoguerra, delle sue correnti e soprattutto degli artisti italiani, da Fontana a Dorazio, da Burri a Boetti.
Ora fa la spola tra l’Italia e New York. Come c’è arrivato?
La prima volta sono andato nel 2024, per un mese. Non avevo un’idea precisa di cosa fare: volevo sondare il terreno, senza conoscere l’ambiente. Mi sono messo in gioco e ho capito che la città può regalare grandi soddisfazioni. Sono tornato nel 2025 e ho avviato la Jonathan Vecchini Art Advisory, una società indipendente che si occupa di progetti culturali e, principalmente, di advisory per clienti privati e collezionisti.
È stato un investimento? Immagino non sia semplice.
In effetti è una città molto costosa e se ho potuto permettermelo è anche grazie al mio lavoro in Italia con la Jonathan Vecchini Art Consulting, attraverso cui seguo progetti curatoriali, culturali e di consulenza. È con questa società che ho avviato il progetto a Volta Mantovana: la mostra di 7SoulsDeep a Palazzo Gonzaga è stata la prima di una serie. Il problema economico a Manhattan, in ogni caso, si pone quando si vuole fare tutto senza prima costruire una base. La prima esperienza lì mi ha fatto guadagnare molto in termini di conoscenze e network: andando alle mostre, nelle gallerie, alle lecture. Ho voluto cogliere tutte le opportunità. Bisogna essere molto sul pezzo e non perdere nemmeno un’occasione, ma anche capire dove investire il proprio tempo, perché ci si può perdere molto facilmente. La città offre tutto e il rischio è perdere di vista l’obiettivo. Io, invece, la vedo come un luogo che mi stimola. Ogni mattina sento di dover e poter fare qualcosa. Senza farsi abbattere dalle prime sconfitte: ho preso tanti no, ma c’è sempre un sì dietro l’angolo. Consistency is the key, dicono qui.
Questa dunque è la prima mostra curata a New York?
Sì. A maggio del 2025, proprio grazie alla rete di conoscenze che avevo costruito, mi ha contattato una galleria italiana che ha uno spazio anche a Bergamo e mi ha proposto di portare un progetto curatoriale. Sono molto contento: potrebbe essere un’esperienza interessante sia per la mia visibilità sia per quella degli artisti. Nessuno di loro ha mai esposto a Manhattan: per loro è un’occasione unica, chissà, potrebbe cambiare il corso della loro carriera. Mi piace poter dare una vetrina a qualcuno, soprattutto quando è italiano.
Tra gli artisti ha portato anche Vanessa Bloom, bresciana. Ce ne parla?
È una pittrice bresciana, classe 1972, che ha sempre avuto una passione per la pittura. Non ha mai frequentato scuole d’arte: tutto nasce dalle sue emozioni e dalla necessità di dipingere. Si parla spesso di artisti emergenti, ma sembra che, se non sfondano entro i 35 anni, non abbiano più possibilità. Io non credo in questo: guardo alla qualità, non all’età. In Vanessa trovo qualità e un processo che ha potenziale dal punto di vista dell’evoluzione. La sua prima mostra si è tenuta a Volta Mantovana a ottobre, ora è arrivata New York. Siamo contenti: il mercato e la critica la stanno recependo bene.
Il mondo delle gallerie di Manhattan è ancora leggendario e glamour come alla fine del secolo scorso o qualcosa è cambiato?
È ancora così, ma sta succedendo qualcosa. Siamo in un periodo di cambio generazionale: si stanno affacciando nuove generazioni di mercanti, consulenti e galleristi. Puntano sugli emergenti per dialogare con realtà importanti. Chelsea, Soho e Tribeca, tra le location più importanti al mondo per l’arte, stanno cambiando un po’. Prima c’era l’idea delle mega gallerie come Gagosian, ora ci si ridimensiona. Ci sono più boutique-gallery e un collezionismo più privato e consapevole.
Si nota qualche tendenza?
Apprezzo molto la scelta di puntare su un artista per farlo crescere, seguendolo in maniera qualitativa. Non tutte le gallerie lo fanno, ma molte cercano di coltivare i propri artisti, puntando su un roster in cui credono veramente. Il futuro è questo: una galleria non può più tenere duecento artisti. Meglio averne pochi, seguirli da vicino e fare un percorso di crescita insieme.
Cosa piace agli americani, rispetto agli italiani?
È una bellissima domanda, con tante risposte. Secondo me, l’americano ha un occhio collezionistico. Ogni collezionista è diverso e ha necessità differenti. C’è chi è interessato agli investimenti e chi compra seguendo la propria passione e le proprie emozioni. Ma se devo trovare una differenza, gli americani comprano molto di più il contemporaneo. In Italia va molto il mercato del Postwar, il secondo dopoguerra, mentre gli artisti contemporanei emergenti fanno più fatica.