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Il Franciacorta Designer Village diventa una galleria a cielo aperto

Il villaggio dello shopping apre i propri spazi a due murales monumentali firmati da Andrea Ravo Mattoni
Il cavaliere in rosa
Il cavaliere in rosa

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