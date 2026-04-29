Il Franciacorta Designer Village diventa una galleria a cielo aperto
Il villaggio dello shopping apre i propri spazi a due murales monumentali firmati da Andrea Ravo Mattoni
Il cavaliere in rosa
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