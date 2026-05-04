Eva&Franco Mattes: «Con l’arte smascheriamo l’impatto sociale dell’AI»

Per chi si illude che l’intelligenza artificiale sia una sorta di congegno magico in grado di risolvere problemi, suggerire risposte e semplificare la vita a costo zero le opere di Eva & Franco Mattes sono una secchiata d’acqua in faccia o un bagno gelido di realtà. Una riflessione quantomai necessaria in un tempo che dà ogni ritrovato digitale per scontato e per un’umanità alle prese con una rivoluzione cruciale. Spesso senza nemmeno saperlo. Abbiamo chiesto ai due artisti il loro punto di vista, in occasione della mostra veneziana che li vede protagonisti, «Rage bait».