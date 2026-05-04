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Eva&Franco Mattes: «Con l’arte smascheriamo l’impatto sociale dell’AI»

La disillusa e precisa riflessione dei due artisti bresciani pionieri della net art: dal 5 maggio a Venezia è esposta la loro mostra «Rage bait»
Ilaria Rossi

Ilaria Rossi

Giornalista

Eva e Franco Mattes
Eva e Franco Mattes

Per chi si illude che l’intelligenza artificiale sia una sorta di congegno magico in grado di risolvere problemi, suggerire risposte e semplificare la vita a costo zero le opere di Eva & Franco Mattes sono una secchiata d’acqua in faccia o un bagno gelido di realtà. Una riflessione quantomai necessaria in un tempo che dà ogni ritrovato digitale per scontato e per un’umanità alle prese con una rivoluzione cruciale. Spesso senza nemmeno saperlo. Abbiamo chiesto ai due artisti il loro punto di vista, in occasione della mostra veneziana che li vede protagonisti, «Rage bait».

L’intelligenza artificiale è il tema del momento e viene comunemente utilizzata come ausilio per facilitarsi la vita. Quale è invece la vostra lettura rispetto alla sua affidabilità e al rischio che la sua natura venga fraintesa?

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Eva & Franco Mattes

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