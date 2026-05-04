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Gatti maledetti e rage bait: Eva&Franco Mattes a Venezia manomettono l’AI

I maestri bresciani della net art propongono una critica alle derive tecnologiche nella nuova mostra veneziana esposta tra Palazzo Franceschetti e Le Cabanon
Ilaria Rossi

Ilaria Rossi

Giornalista

I gattini di Eva e Franco Mattes
I gattini di Eva e Franco Mattes

I loro gattini maledetti – o maledetti gattini (!), dirà probabilmente qualcuno – hanno invaso ormai da qualche anno la rete, esattamente come avevano previsto. E hanno generato una valanga virale che si è riversata nel brodo primordiale dell’internet, arrivando ad inquinare lo stagno cui attinge l’intelligenza artificiale, esattamente come avevano previsto.

Una delle immagini AI generate dal duo di artisti
Una delle immagini AI generate dal duo di artisti

Loro sono Eva & Franco Mattes, moniker artistico di un duo di indiscussi alfieri della net art e cavalieri delle nostre coscienze tecnologiche almeno dai tempi in cui con il loro sito Vaticano.org fregavano milioni di visitatori. Erano gli anni Novanta e i due bresciani, con residenza a New York e patentino identificativo 010010111010110.org, turbavano il mondo dell’arte con le loro sperimentazioni avveniristiche e allestendo operazioni d’avanguardia talvolta spregiudicate, come Darko Maver del 1998-99, artista yugoslavo totalmente fittizio ma così ben congegnato da trovare spazio coi suoi cadaveri perfino alla Biennale, oltre a meritarsi una morte leggendaria in una prigione di Podgorica durante un bombardamento nato. O «Life Sharing», una riflessione sull’esistenza online portata avanti consentendo a chiunque di avere totale accesso al computer degli artisti, leggendo le loro email in tempo reale, consultando estratti conto bancari o sbirciando foto personali. Bam.

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Argomenti
Eva & Franco MattesBiennale di Veneziarage bait

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