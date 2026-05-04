Gatti maledetti e rage bait: Eva&Franco Mattes a Venezia manomettono l’AI

I loro gattini maledetti – o maledetti gattini (!), dirà probabilmente qualcuno – hanno invaso ormai da qualche anno la rete, esattamente come avevano previsto. E hanno generato una valanga virale che si è riversata nel brodo primordiale dell’internet, arrivando ad inquinare lo stagno cui attinge l’intelligenza artificiale, esattamente come avevano previsto.