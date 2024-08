A Brescia c’è parecchio da fare anche ad agosto

A Brescia a volte cercare il fresco significa trovare della buona arte, godendosi così il centro storico anche nei giorni in cui appare più tranquillo. Le cose da fare a Brescia in agosto sono diverse e vanno dal cinema all’arte, dalla zoologia creativa alla gastronomia.

Il Museo Diocesano

È il caso per esempio del Museo Diocesano, che tra le sale espositive può contare sulle stanze ipogee – freschissime – che conservano i Codici Miniati provenienti dalla Biblioteca Capitolare del Duomo e dalle chiese di San Giuseppe e San Francesco. Più in generale il museo della diocesi (che si trova in via Gasparo da Salò) è un vero piccolo gioiello bresciano da scoprire: prima che il nuovo percorso espositivo venga svelato il prossimo autunno, vale la pena fare una passeggiata nei corridoi del chiostro del vecchio complesso conventuale di San Giuseppe (visitabile da giovedì a martedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, biglietto a 8 euro).

Tra le opere imperdibili nel percorso superiore, una volta risaliti dalle sale sotterranee, ci sono la collezione di ex voto, l’“Ultima cena” di Franca Ghitti nel refettorio – scultura complessa e articolata di un’artista camuna che si ispira ai linguaggi atavici mescolandoli a quelli contemporanei – e la “Madonna col Bambino, San Leonardo, San Francesco di Paola e le Anime Purganti” di Giovanni Battista Pittoni, olio su tela settecentesco proveniente dalla chiesa di San Giorgio Martire. Potrebbe risultare familiare a chi si sia imbattuto nelle comunicazioni riguardanti il nuovo allestimento che debutterà il 4 ottobre, dato che è proprio uno degli angeli a fare capolino dal cartellone.

Musei gratuiti per tutti i bresciani

Il biglietto d’ingresso ai Musei Civici di Brescia è invece gratuito per tutti i residenti in città. Ma ad agosto l’offerta addirittura si allarga e a goderne sono tutti i bresciani largamente intesi: Museo di Santa Giulia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Parco Archeologico, Museo delle Armi e Museo del Risorgimento (questi ultimi in Castello) fino al 31 agosto sono gratis per i nati e/o residenti in tutta la provincia.

Trascorrere agosto a Brescia può quindi essere un’occasione per scoprire la città e i musei offrono un palinsesto molto ricco, che va oltre alle collezioni permanenti. Al Museo di Santa Giulia sono infatti allestite in questo periodo le mostre di Franco Fontana e Gabriele Micalizzi (fotografi), quella di Giuseppe Bergomi (che sconfina fino in Castello, ospitata anche al Grande Miglio) e quella di Maurizio Galimberti dedicata a Piazza della Loggia. Domenica 11 agosto è prevista anche una visita a partenza fissa per scoprire il Parco Archeologico Brixia Romana. Costa 13 euro e l’appuntamento è alla biglietteria del Capitolium, senza numero minimo di partecipanti. La prenotazione non è obbligatoria, ma Brescia Musei consiglia comunque di contattare il CUP alla mail cup@bresciamusei.com. Lo stesso discorso vale per la Pinacoteca (la visita sarà domenica 18 agosto) e per il Museo del Risorgimento (domenica 25).

Il cinema all’aperto

Sempre Fondazione Brescia Musei, che gestisce i musei civici, è artefice del cartellone di cinema all’aperto, anche quest’anno ospitato nel suggestivo Viridarium del Santa Giulia (il parco delle sculture, per intenderci). Ad agosto sono numerosi gli appuntamenti con il cinema d’autore e con i film del momento, preceduti da un aperitivo en plein air sempre accompagnato dall’aria buona che scende dal Cidneo appena lì sopra. “Gloria”, “La chimera”, “Hit man” e “Dune part 2”, ma anche “Il grande Lebowski”, “Donnie Darko” o “Il giardino delle vergini suicide” (in lingua originale sottotitolata): il ventaglio di scelta è ampio e variegato. Il biglietto costa 6,50 euro, con diverse riduzioni. I film italiani ed europei che rientrano nel programma “Cinema revolution” costano invece 3,50 euro. I biglietti per il cinema all’aperto “Arena del Centro” in via Nino Bixio costano invece 5 euro: in questo caso la programmazione è più orientata alle novità e alle visioni appena passate dal cinema invernale e primaverile.

Musica, cibo e una mostra al Museo delle Scienze

Oltre al cinema, le sere bresciane estive si dividono tra musica (quella di Festa di Radio Onda d’Urto) ed eventi conviviali. Proseguono infatti le cene di quartiere (la prossima è il 30 agosto a Fiumicello), ma anche i food truck di “We Love Castello”, iniziativa organizzata dall’associazione Palco Giovani (sul piazzale della locomotiva fino all’8 settembre).

Infine, una proposta cultural-scientifica: Brescia ha un Museo di Scienze Naturali spesso dimenticato (quello in via Ozanam), che in questo periodo oltre alla collezione permanente ospita una mostra d’arte contemporanea suggestiva e inconsueta per soggetto, tecnica e interazione con i visitatori: “Il processo” di Giuliana Cunéaz (che rientra nelle iniziative di Meccaniche della meraviglia 2024) è un’installazione che combina la Realtà Virtuale con gli animali tassidermizzati della sede espositiva. Sarà visibile fino al 7 settembre con ingresso gratuito da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.45 e dalle 14 alle 17.