Inizia la Festa di Radio Onda d’Urto: ecco il programma 2024

Subsonica e Gemitaiz le punte di diamante, con Margherita Vicario, Marlene Kuntz, Wolfmother, Exodus, Tre Allegri Ragazzi Morti e Big Mama quali alfieri di una proposta multigusto, che quest’anno è peraltro molto rock, come ha evidenziato il direttore artistico Luciano Taffurelli.

Nomi che sono soltanto una parte del corposo elenco di artisti – lo scorso anno la chiusura era spettata a Kid Yugi – che saliranno sul palco principale della 32esima Festa di Radio Onda d’Urto, che prende il via mercoledì 7 agosto per concludersi il 24 agosto, nell’area dedicata di via Serenissima, a Brescia, con apertura porte alle 19 di ogni giornata.

Musica e festa popolare

Il palinsesto era a grandi linee già noto (e con attive le prevendite per i live di Gemitaiz e Subsonica – quest’ultimo sarà il concerto dedicato a Giulia Minola, la ragazza morta al Love Parade di Duisburg).

Oggi sono state presentate ulteriori iniziative e fornite informazioni utili per fruire al meglio di una kermesse che per l’emittente antagonista «rappresenta la principale fonte di finanziamento, ciò che insieme alle entrate garantite da abbonamenti e donazioni – argomenta Michele Borra della redazione – ci consente di trasmettere tutto l’anno in libertà e senza pubblicità». Aggiunge poi Borra: «La formula resta quella di sempre: festival musicale di richiamo e allo stesso tempo festa popolare, nei prezzi e nella varietà della proposta, anche enogastronomica oltre che culturale. Negli ultimi anni siamo sempre andati oltre quota 100mila partecipanti, confermandoci come uno degli appuntamenti centrali per l’estate del Nord Italia: ora puntiamo a un nuovo record».

Infine chiude spiegando l’impostazione grafica del 2024: «È dedicata alla Palestina e alla causa del popolo palestinese, che sarà anche il tema centrale di due dei dibattiti più importanti».

I numeri della kermesse

Una serie di numeri aiuta a capire la portata di una festa che coinvolge oltre 600 volontari nel corso di 18 giorni, «gente che – sottolinea Giulia Ferrari, redattrice di ROdU – rinuncia alle ferie, perché crede nel progetto politico della radio».

In programma ci sono quest’anno 43 concerti sul palco centrale, dove i riflettori si accendono intorno alle 21, contando headliner e opener (ci sono serate con tre-quattro performance, mentre la regola è due, e solo Gemitaiz non ha un gruppo spalla). Ma si sale a poco meno di 200 appuntamenti, aggiungendo live e dj set dislocati sui palchi secondari (Tenda Blu, Patchanka, Chiringuito), che prenderanno il via alle 23.45. E superiamo i 250 eventi complessivi, sommando le presentazioni di libri, l’animazione per bambini e i dibattiti, con questi ultimi (una decina in tutto) che aggiungono alle «proposte musicali, di intrattenimento, culturali e conviviali – precisa Ferrari – che si svolgono in un clima di libertà, anche occasioni di confronto e scambio su diversi temi di carattere politico, dall’ambiente all’Europa in guerra, dall’identità di genere ai giochi olimpici invernali con le loro implicazioni, dal diritto alla casa alla persecuzione del popolo curdo».

Una Festa sostenibile

Tocca a Siham Ouzif il punto sulla logistica, con un’orgogliosa rivendicazione: «Lo scorso anno abbiamo raggiunto il 73% di raccolta differenziata, risultato che vorremmo quantomeno confermare. Abbiamo ridotto la plastica, anche con l’erogazione gratuita di acqua potabile, che nel 2023 ha raggiunto i 25mila litri: ciò ha significato vendere 50mila bottigliette in meno, ma contenuto gli scarti, per cui invitiamo tutti a portarsi le borracce da casa».

Maggiori info relative a concerti, stand, accessi, parcheggi e mezzi pubblici si può trovare sul sito della Festa.