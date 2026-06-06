Brescia Design Week, l’elegante debutto del fuori-Fuorisalone bresciano

C’è il Fuorisalone. E poi c’è il fuori-Fuorisalone, che è alla sua edizione zero e che si chiama Brescia Design Week. Fuori perché lontano dalle date del Salone del Mobile che si tiene ogni anno ad aprile; e fuori perché ha scelto di spostare il baricentro da Milano a Brescia. Un territorio che è effettivamente un polo del design (industriale e d’arredo), da valorizzare e diffondere. Aperta da mercoledì sera (in anteprima), la kermesse sarà visitabile fino a questa domenica su prenotazione, informazioni sul sito www.bresciadesignweek.it.

Leggi anche Il made in Brescia si racconta: ecco la prima edizione della Design Week «Scenari domestici» Per questa prima prova intitolata evocativamente «Scenari domestici» gli organizzatori – le architette Cinzia Maggi e Federica Merati, l’artista visiva Camilla Rossi e l’interior designer Nicola Sozzi – hanno scelto Villa Lanfranchi, uno degli edifici d’epoca nel parco delle Tre Ville di Palazzolo sull’Oglio, che fino a qualche tempo fa ospitava la biblioteca comunale e che presenta tutto il fascino di una vecchia villa con interni di buon gusto e finiture che, pur avendo fatto il loro tempo, si mantengono senza età.