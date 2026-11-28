Ritratti, paesaggi, scene della vita contadina, ma anche visioni allegoriche, figure sacre, studi ripetuti fino a inseguire i dettagli, la giusta espressione di un volto o l’equilibrio di una composizione. La produzione di Antonio Pasinetti (Montichiari, 1863-1940), artista poco familiare al grande pubblico, racconta in realtà una vicenda che attraversa un passaggio decisivo dell’arte lombarda tra Otto e Novecento, quando dal naturalismo si passò alle sperimentazioni divisioniste, nel momento in cui a Milano maturano le inquietudini di una pittura sempre meno soddisfatta dalla sola rappresentazione del vero.
Con la mostra «Antonio Pasinetti. Studi e disegni», al Museo Lechi di Montichiari da oggi (inaugurazione alle 16.30) al 4 aprile 2027 (orario: mer-sab 10-13 e 14.30-18; dom 15-19), si presenta un nucleo di opere su carta in larga parte inedite per un approfondimento sul lavoro dell’artista (custodito nella Pinacoteca Pasinetti) che consente di comprenderne il laborioso processo creativo. Abbiamo rivolto alcune domande a Federico Troletti, direttore di Montichiari Musei e curatore della rassegna.
Troletti, ci racconta chi era Pasinetti e quale posto occupa nella pittura del suo tempo?
Era un pittore conosciuto nel proprio ambiente, non una figura estranea al dibattito artistico. Formatosi dapprima nel Bresciano, alla scuola di Luigi Campini e alla Moretto, Pasinetti frequenta per un anno Brera nel 1880-81, diplomandosi in disegno. Dal 1889 lavora a Milano, dove condivide l’atelier con lo scultore Paul Troubetzkoy. Conosce l’ambiente di Previati e Tallone, guarda con interesse alla lezione di Segantini; eppure non diventa imitatore di nessuno. Il suo linguaggio rimane autonomo, talvolta discontinuo, ma fedele a una ricerca personale più che ai programmi delle correnti. Tra l’altro, intorno al 1925 aveva instaurato rapporti di frequentazione con Margherita Sarfatti, Gian Emilio Malerba e Arturo Tosi. La sua attività di ritrattista e paesaggista è nota, soprattutto grazie alla Pinacoteca Antonio e Laura Pasinetti, frutto della donazione degli eredi da cui provengono anche i materiali che proponiamo. Materiali che consentono di comprenderne meglio le relazioni con gli artisti contemporanei e la qualità del lavoro grafico. La mostra allarga lo sguardo su una personalità che per diversi aspetti resta ancora da studiare.
Nel catalogo Pasinetti viene definito un divisionista «sui generis». Dove risiede la sua originalità?
È Michela Valotti, che firma con Beatrice Bolandrini e me i saggi nel volume, a riferirsi a lui in questi termini. In effetti come si diceva Pasinetti vive pienamente il proprio tempo, ne incontra gli artisti e ne conosce le ricerche, senza però lasciarsene assorbire fino in fondo ed è proprio questa libertà rispetto alle etichette a renderlo una figura interessante.
Quale ruolo ha il disegno nella sua ricerca?
Ha un ruolo fondamentale, i fogli che provengono da un corpus d’archivio molto ampio mostrano prove, ripensamenti, varianti della stessa composizione e non si tratta di semplici esercizi di abilità, ma documenti di un processo creativo particolarmente complesso, vista l’attenzione con cui ritorna più volte sui dettagli prima di giungere al dipinto finale.
Ci sono anche novità documentarie?
Lo studio del fondo di nostra proprietà ha permesso di recuperare testimonianze utili a precisare aspetti dell’attività dell’artista, anche nell’insegnamento del disegno. Un dettaglio piccolo solo in apparenza, perché testimonia il suo contributo alla diffusione dell’educazione artistica.
Accanto ai paesaggi e ai ritratti emergono soggetti religiosi meno conosciuti.
È uno degli aspetti che la mostra permette di mettere meglio a fuoco. Vi sono studi di figure sacre e progetti legati alla decorazione di cappelle, materiali che fanno conoscere un versante meno frequentato della sua produzione, compresi i progetti per la cappella del cimitero di Montichiari, accompagnati da una lettera del 1914, e la serie dedicata al tema della Risurrezione. Opere nelle quali il sacro può assumere una dimensione intimamente umana, anziché risolversi nella consueta immagine devozionale.