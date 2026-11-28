Hannah Bequante e Félix Taburet sono una coppia nella vita, non erano mai stati in Italia e le loro opere d’arte sono ancora pochissime. Una delle ragioni dietro alla scarsità di lavori è la minuziosità: ci impiegano davvero tantissimo, per realizzarle. Per esempio: per preparare questa mostra bresciana – la prima in Italia per loro, che finora hanno esposto solo in qualche collettiva in Francia, oltre a un progetto in vetrina a Berlino – ci hanno messo più o meno sei mesi. A parte una, le opere portate negli spazi di The Address dal duo sono tutte originali. Anche per questo sembrano quasi site specific, anche se non lo sono.
La mostra
La mostra che è stata inaugurata oggi nella galleria di via Felice Cavallotti e che resterà visibile fino al prossimo febbraio si intitola «(A primal scene?)»: Bequante e Taburet (fratello del più noto Pol, anch’egli artista) hanno deciso di aprire il percorso con un’opera davvero potente, che nella disposizione porta ad abbassare lo sguardo, ma anche ad alzarlo, e soprattutto a osservare i dettagli facendo accorgere immediatamente di trovarsi di fronte a scene ultra contemporanee e ormai familiari.
Le formelle in cemento e argilla raccontano attraverso dei minuti altorilievi le rivolte francesi degli ultimi due anni. Dai gilet jaune alle brutalità della Polizia nei confronti delle persone nere, e fino agli scontri in strada delle ultime settimane, gli artisti hanno raccolto i frame e le immagini più divisive, riportandole su queste formelle di piccole dimensioni che prese tutte insieme si spandono sulla parete, diventando una sorta di memoriale. In sei mesi i due artisti hanno realizzato trecento mattoni: alcuni sono ancora freschi, lo si vede dal nero ancora umido; altri sono sbeccati; la maggior parte è integra. E in alto – una scelta curatoriale della galleria – svetta l’immagine di una vittoria, che anticipa i quattro mosaici che completano la mostra.
La caduta degli dei
L’altra serie esposta, infatti, è una sorta di narrazione della caduta degli dei. I lavori – un mix di pietre e tasselli a mosaico, tempere e altri materiali appoggiati su uno strato di malta che a sua volta è steso sopra del poliuretano espanso, parlano del potere e della disgrazia dei piani alti. Gli dei sono schiacciati, disperati: non possono più occupare lo spazio che gli era riservato nella società. È finito il tempo della divisione e dell’abnormità del potere. È finito il tempo dell’accettazione silenziosa di questa condizione. A urlarlo sono le persone ritratte sulle formelle, prima di tutto.
Il mosaico più grande, «It came to pass», non è stato realizzato appositamente per la mostra. Enorme, presenta dettagli diversi rispetto ai lavori più piccoli. Il corno in bronzo, ma soprattutto i tasselli rimossi dopo l’asciugatura che mostrano il Paradiso che si sgretola. Accanto, l’ultimo mosaico chiude il discorso iniziato: Dio, qui, è ritratto chino e con le mani tra i capelli. Ha capito che tutto è distrutto: il divario sociale non è più un’opzione accettabile.