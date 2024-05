Belli, giovani, ultra contemporanei: la next generation dell’arte bresciana

Sara Polotti

Le gallerie d’arte continuano ad avere un ruolo fondamentale per una città, e Brescia in questo senso è fortunata, grazie a una nuova generazione di professionisti che ha deciso di non fuggire

Edoardo Monti, fondatore e curatore di Palazzo Monti - Foto Luca Santese © www.giornaledibrescia.it

Gloria Pasotti ci risponde da Göteborg, in Svezia, dove ha svolto una residenza artistica. Edoardo Monti è sempre in viaggio e intervistarlo è difficile, perché oggi c’è la Biennale, domani Art Basel. Riccardo Angossini lo si trova spesso nella sua galleria - una vecchia banca dismessa nel cuore del centro storico - ma è chiaro che pure lui prende aerei settimana sì e settimana no. Il lavoro del gallerista e del curatore d’arte è così. Valigia sempre fatta e occhio sull’attenti. Sono giovani, e