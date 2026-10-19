Angelini è «chevalier des Arts et Lettres»: la cerimonia a Palazzo Farnese

Umberto Angelini, sovrintendente e direttore artistico del Teatro Grande di Brescia, ha ricevuto l’onorificenza di Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres della Repubblica francese. La cerimonia si è svolta oggi, lunedì 19 ottobre, a Roma, a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia in Italia. A consegnare il riconoscimento è stata l’ambasciatrice di Francia in Italia, Anne-Marie Descôtes, in rappresentanza del ministro della Cultura francese, che ha voluto conferire il titolo ad Angelini.
L’Ordine delle Arti e delle Lettere è una delle principali distinzioni ministeriali francesi e premia le persone che si sono distinte per il loro contributo alla diffusione delle arti e della letteratura in Francia e a livello internazionale. Per Angelini, alla guida artistica del Teatro Grande, il riconoscimento francese rappresenta un’attestazione del suo impegno nel campo culturale e artistico.