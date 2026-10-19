Angelini è «chevalier des Arts et Lettres»: la cerimonia a Palazzo Farnese

Si è svolta a Roma la consegna dell’onoreficenza di cavaliere dell’ordine delle Arti e Lettere della Repubblica francese: a premiarlo è stata l’ambasciatrice di Francia in Italia

19 ottobre 2026 1 ' di lettura

Fotogallery 4 foto Umberto Angelini, la consegna dell’onorificenza di Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Umberto AngelinisovrintendenteTeatro Grande Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...