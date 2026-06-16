Andrea Vitali al Vittoriale con quattro storie fra ironia e teatro

Il fascino del Laghetto delle Danze incontra il guizzo di Andrea Vitali. Stasera alle 21 il Vittoriale di Gardone Riviera ospita «Il macellaio, il nonno in affitto, la pelle e la parrucchiera», spettacolo di teatro canzone e letteratura inserito nel cartellone del Festival dei laghi lombardi, manifestazione diretta da Francesco Pellicini e in programma fino al 27 settembre.
Ad accompagnare lo scrittore Andrea Vitali saranno lo stesso Pellicini, Max Peroni alla chitarra e Fazio Armellini alla fisarmonica. La serata prenderà le mosse al limitare dello specchio d’acqua a forma di violino immaginato da Gabriele d’Annunzio e recentemente restituito al pubblico.
Lo spettacolo
Lo spettacolo propone quattro racconti autonomi, legati da un titolo ironico e misterioso che richiama i personaggi di provincia tanto cari alla narrativa di Vitali. Si parte con la storia di una piccola macelleria in vendita e dei suoi proprietari, decisi a togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di una cliente particolarmente invadente. Segue l’improbabile affitto di un nonno chiamato a sostituire il defunto capofamiglia durante un pranzo annuale dagli esiti imprevedibili. Il terzo episodio, «La pelle», si addentra invece nell’assurdo, tra rumori misteriosi e inquietudini che arrivano da una stanza d’albergo. A chiudere «La parrucchiera», il racconto più lungo, incentrato su una chiamata a domicilio che trascinerà la protagonista in una vicenda surreale.
«Sono molto contento di tornare al Vittoriale, appuntamento fisso grazie all’amicizia che ormai mi lega a Giordano Bruno Guerri. La magia del Vittoriale e del Laghetto delle Danze è palpabile e si coniuga perfettamente con i racconti di uno dei più grandi autori italiani: Andrea Vitali. Il valore aggiunto è il teatro canzone che impreziosisce i testi», sottolinea Pellicini. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Prenotazioni su Eventbrite. In caso di pioggia lo spettacolo sarà trasferito all’Auditorium del Vittoriale.