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Andrea Vitali al Vittoriale con quattro storie fra ironia e teatro

Stasera lo scrittore sarà al Laghetto delle Danze di Gardone Riviera per il Festival dei laghi lombardi, con uno spettacolo di teatro canzone e letteratura
Lo scrittore Andrea Vitali
Lo scrittore Andrea Vitali

Il fascino del Laghetto delle Danze incontra il guizzo di Andrea Vitali. Stasera alle 21 il Vittoriale di Gardone Riviera ospita «Il macellaio, il nonno in affitto, la pelle e la parrucchiera», spettacolo di teatro canzone e letteratura inserito nel cartellone del Festival dei laghi lombardi, manifestazione diretta da Francesco Pellicini e in programma fino al 27 settembre.

Ad accompagnare lo scrittore Andrea Vitali saranno lo stesso Pellicini, Max Peroni alla chitarra e Fazio Armellini alla fisarmonica. La serata prenderà le mosse al limitare dello specchio d’acqua a forma di violino immaginato da Gabriele d’Annunzio e recentemente restituito al pubblico.

Lo spettacolo

Lo spettacolo propone quattro racconti autonomi, legati da un titolo ironico e misterioso che richiama i personaggi di provincia tanto cari alla narrativa di Vitali. Si parte con la storia di una piccola macelleria in vendita e dei suoi proprietari, decisi a togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di una cliente particolarmente invadente. Segue l’improbabile affitto di un nonno chiamato a sostituire il defunto capofamiglia durante un pranzo annuale dagli esiti imprevedibili. Il terzo episodio, «La pelle», si addentra invece nell’assurdo, tra rumori misteriosi e inquietudini che arrivano da una stanza d’albergo. A chiudere «La parrucchiera», il racconto più lungo, incentrato su una chiamata a domicilio che trascinerà la protagonista in una vicenda surreale.

«Sono molto contento di tornare al Vittoriale, appuntamento fisso grazie all’amicizia che ormai mi lega a Giordano Bruno Guerri. La magia del Vittoriale e del Laghetto delle Danze è palpabile e si coniuga perfettamente con i racconti di uno dei più grandi autori italiani: Andrea Vitali. Il valore aggiunto è il teatro canzone che impreziosisce i testi», sottolinea Pellicini. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Prenotazioni su Eventbrite. In caso di pioggia lo spettacolo sarà trasferito all’Auditorium del Vittoriale.

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