Andrea Chiodi è il nuovo direttore del Centro Teatrale Bresciano

È Andrea Chiodi il nuovo direttore del Centro Teatrale Bresciano. La decisione è stata presa dal Consiglio di amministrazione del Ctb nella seduta dell’1 ottobre, al termine della procedura avviata durante l’estate per individuare il successore di Gian Mario Bandera.
Chiodi entrerà ufficialmente in carica il primo novembre 2026. A lui sarà affidata la guida artistica e istituzionale di una delle principali realtà culturali della città.
La ricerca del nuovo direttore era partita dopo le dimissioni per motivi personali di Gian Mario Bandera. Il 4 agosto il Ctb aveva pubblicato una manifestazione di interesse non vincolante per raccogliere le candidature alla direzione.
La scelta
A esaminare i profili è stata una commissione composta dalla presidente del Ctb Camilla Baresani Varini, dai consiglieri Mauro Carrozza e Luigi Mahony e da due esperti esterni: Alberto Benedetto, direttore di produzione del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, e Stefania Opisso, vice direttrice del Teatro Nazionale di Genova.
Conclusa l'istruttoria, la commissione ha sottoposto le proprie valutazioni al Consiglio di amministrazione, che ha scelto Chiodi.
«Affidiamo il Ctb a una figura capace di interpretarne pienamente la missione artistica, culturale e istituzionale, nella direzione di un’apertura sempre più europea», commenta Baresani Varini, ringraziando Bandera per il lavoro svolto e sottolineando «l’altissima qualità» delle candidature ricevute.
Castelletti: «Una grande eredità da raccogliere»
Anche la sindaca di Brescia Laura Castelletti sottolinea il passaggio di testimone. «Il nuovo direttore Andrea Chiodi avrà una grande eredità da raccogliere – osserva –, e sono certa che saprà farlo portando a Brescia le sue competenze, le sue esperienze e la sua personalità».
La nuova direzione si apre in una fase importante per il Ctb, al quale l'amministrazione comunale ha affidato anche la conduzione del Teatro Borsoni. «Sarà un lavoro complesso ma non sarà solo», conclude Castelletti, ricordando il sostegno del Cda, dello staff tecnico e del Comune.