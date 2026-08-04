Gian Mario Bandera si è dimesso dalla direzione del Ctb

Dopo dieci anni alla guida del Centro teatrale bresciano, Gian Mario Bandera ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di direttore. La decisione, comunicata dal Consiglio di amministrazione dell’ente, è motivata da «ragioni di carattere personale». Contestualmente, il Cda ha avviato la procedura per individuare la figura che ne raccoglierà l’eredità, pubblicando una manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico.
Dieci anni alla guida del Ctb
Nel comunicato diffuso dal Centro teatrale bresciano, il Consiglio di amministrazione prende atto della scelta di Bandera ed esprime «apprezzamento e gratitudine» per il lavoro svolto nell’ultimo decennio. Secondo il Cda, durante il suo mandato il Ctb ha conosciuto «un rilancio su scala nazionale», ottenendo risultati significativi sul piano della produzione teatrale, importanti riconoscimenti e un aumento della partecipazione del pubblico nei teatri gestiti dall’ente.
Pur rispettando le motivazioni personali che hanno portato alle dimissioni, il Consiglio assicura che l’attività del Centro proseguirà regolarmente. Viene infatti confermata la continuità istituzionale, amministrativa e artistica dell’ente, con tutte le iniziative già programmate che si svolgeranno secondo il calendario previsto.
Al via la selezione del nuovo direttore
Per individuare la persona, il Consiglio di amministrazione aveva già deliberato, nella seduta del 24 luglio scorso, la pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse. L’avviso è disponibile nella sezione Trasparenza del sito del Centro teatrale bresciano e contiene i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione e i termini per la presentazione delle candidature.
Il Consiglio di amministrazione sottolinea che la scelta della nuova direttrice o del nuovo direttore avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, competenza e valorizzazione delle professionalità, con l’obiettivo di garantire all’ente una guida «autorevole e pienamente coerente con la missione culturale e istituzionale».
La presidente del Centro teatrale bresciano, Camilla Baresani Varini, ha voluto ringraziare pubblicamente Gian Mario Bandera per il lavoro svolto. «Ringrazio vivamente il direttore Gian Mario Bandera per il lavoro svolto in questi anni. Con passione e competenza ha guidato il nostro Teatro nell’evoluzione che ci permette, oggi, di essere al vertice del teatro nazionale italiano. Comprendiamo e accogliamo le ragioni della sua scelta, seppur con dispiacere. Ora guardiamo al futuro con responsabilità, consapevoli del valore del percorso costruito e delle nuove sfide che attendono l’Ente. L’obiettivo è quello di continuare la strada di qualità culturale e capillarità dell’offerta che il Ctb, guidato da Gian Mario Bandera, ha perseguito durante il suo mandato».