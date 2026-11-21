È pavese della Lomellina, ma quando si arrabbia – giura – le scappa l’accento bresciano. Quello assimilato attraverso la mamma, la nonna e il lago d’Iseo, dove trascorreva le estati. A Brescia, invece, sarà ospite giovedì alle 18 della Libreria Tarantola di via Porcellaga per presentare il suo primo romanzo, «Le cose che non si dicono», pubblicato da Bompiani. Alice Scalas Bianco, già vincitrice del Campiello Giovani nel 2021 con «Ritratto di Parigi», ha 24 anni da compiere a breve e una laurea magistrale in Letterature comparate europee conseguita all’Alma Mater solo un mese fa. Eppure la sua lingua ha un sapore antico e i suoi maestri sono scrittori vissuti decenni fa. Anche il suo protagonista, Milo, si muove a ritroso dagli anni Ottanta alla metà del Novecento, lungo la linea negletta del fronte orientale.
Alice, come si è materializzata l’idea di questo libro?
Da un’immagine che avevo in testa durante il ripasso per l’esame di maturità: un piccolo condominio in cui tutti gli abitanti erano collegati tra loro. Un fotogramma che nei miei pensieri aveva il sapore di un film francese e che nel libro si è tradotto nella casa dove arriva Milo e in cui tutti hanno un legame di cui lui ignora l’origine.
Quel fotogramma che percorso ha fatto? È rimasto nel cassetto oppure ha iniziato a lavorarci subito?
Il periodo di scrittura vera e propria è cominciato all’inizio del 2023. Prima c’è stata una lunga fase di elaborazione: quando ho un’idea devo darle forma fin nel minimo dettaglio. Mi aiuta camminare ascoltando la musica: spesso creo playlist da associare alle immagini che ho in testa. Magari annoto qualcosa per non dimenticarla, ma in genere tengo tutto in mente e continuo a rimuginarci fino allo sfinimento. Solo a quel punto inizio a scrivere.
C’è qualche brano particolare che ha accompagnato la scrittura del romanzo?
Assolutamente. Una canzone fondamentale è stata Trieste di Lucio Corsi. Poi molti dei brani che vengono anche citati nel libro, soprattutto synth pop di fine anni Ottanta, dai The Cure ai Depeche Mode. In particolare Enjoy the Silence, Strangelove e Let’s Go to Bed... Su Spotify c’è tutta una playlist.
Lei è molto giovane, ma ha scelto di ambientare parte della storia tra la fine degli anni Ottanta e il Novecento. Come ha lavorato per entrare in epoche che non le appartengono?
Ho fatto molta ricerca. Per la parte sulla Seconda guerra mondiale ho studiato libri di storia, memoriali di soldati e manuali. Inoltre all’Università ho sostenuto esami di storia contemporanea. Per gli anni Ottanta mi sono affidata ai racconti della mia famiglia e a ricerche online, soprattutto per gli aspetti visivi. Ad esempio ho utilizzato cataloghi di abbigliamento, di arredamento e riviste. Mi piace essere precisa. Quando, per esempio, scrivendo di Milo che ascolta della musica, mi sono chiesta quale modello di walkman avesse e come funzionasse. Sicuramente qualche imprecisione ci sarà, ma ho cercato di documentarmi il più possibile.
Ha vinto il Campiello Giovani con un racconto. Come ha vissuto il passaggio alla forma lunga del romanzo?
C’è una differenza enorme, ma per fortuna ho capito che la mia dimensione è proprio il romanzo. Già ai tempi del Campiello mi ricordo che il racconto superava il limite consentito e avevo dovuto tagliare. Mi trovo molto più a mio agio con strutture lunghe e con un respiro ampio. Anche questo romanzo, anche se può sembrare contenuto per formato, è piuttosto corposo. E mi sto accorgendo che anche il prossimo progetto prenderà probabilmente quella direzione.
Accennava al prossimo libro. Ci sta lavorando?
Ci sto provando. Scrivo sempre per necessità personale, indipendentemente dalla pubblicazione. Scrivo diari, lettere, appunti sulla mia vita, sugli amici, sulle persone che incontro. Negli ultimi tempi sto iniziando a sviluppare un’idea che avevo da un po’. I tempi saranno lunghi, proprio perché tendo a scrivere opere piuttosto ampie. Ma ho già diverse immagini e parecchio materiale in testa da cui partire.
Ci sono stati autori o libri che le hanno fatto venire voglia di scrivere?
Sicuramente i grandi classici che mio nonno mi ha regalato quando avevo dodici o tredici anni. In particolare Camus, Kundera e Dostoevskij. Kundera mi ha fatto capire che attraverso la narrativa si possono esprimere idee importanti e non soltanto raccontare storie. Con Dostoevskij, invece, ho un rapporto più intimo, più emotivo. Ricordo che avevo 15 anni quando ho letto «Memorie del sottosuolo» e mi sono ritrovata per la prima volta a sentirmi meno sola in un periodo complesso come quello dell’adolescenza. Mi sono resa conto che un uomo morto 200 anni prima mi stava facendo sentire capita. Questo mi ha commosso perché la connessione emotiva con il lettore è la cosa che trovo più importante in assoluto.
Citando il titolo, pensa che esistano davvero cose che non andrebbero dette, oppure la verità alla fine presenta sempre il conto?
Credo che le due cose possano coesistere. La verità prima o poi presenta sempre il conto, anche quando non viene rivelata apertamente, perché continua a pesare anche dentro l’intimo di chi non la rivela. Allo stesso tempo, però, non tutto dovrebbe necessariamente essere detto. Ci sono situazioni e cose che meglio sarebbe relegare al silenzio.