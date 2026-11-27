«A Botticino, due anni fa, è stato clamoroso, le aspettative sono altissime». Non vede l’ora di tornare dove ha vissuto una delle serate «più incredibili di sempre» Alice Mangione: l’artista bergamasca, questa sera, venerdì 27 novembre alle 21, calcherà di nuovo il palco del Centro Lucia di Botticino, stavolta con la prima del suo nuovo spettacolo «Galattica». (Biglietti da 18 euro su webtic.it o, se disponibili, in teatro la sera dello show).
Mangione, ritorna a Botticino dopo la data nel ‘24 con «Cruda e Nuda»: che ricordi ha?
Fu memorabile. Ci tengo tanto a parlarne perché, di tutta la tournée, quella sarà la serata che porterò nel cuore sempre: durò quasi tre ore e fu davvero clamorosa. E le aspettative ora, mie nei confronti del pubblico, sono altissime.
Memore di quanto è stato, c’è un po’ di ansia da prestazione?
Un po’ sì, perché dovrò fare meglio di una serata perfetta. Ce la metterò tutta con uno spettacolo, «Galattica», molto diverso, che ha una sua storia, una struttura, un impianto più teatrale e in cui mi diverto a trattare i temi, distorcendoli, spremendoli fino a farli diventare qualcosa per cui si può ridere di gusto insieme. Poi ci saranno parti più introspettive e personali, che diventano un po’ di chiunque, perché, come diceva Totò, quando si parla di cibo, amore e morte, stai parlando a tutti.
E lo farà con un viaggio nello spazio?
Sì, ogni pianeta avrà una sua caratteristica, e andremo a capire qual è il problema che io ho con ciascuno. La premessa è che parto perché non ho ancora capito dove mettere i piedi sulla terra e, poiché attribuisco la maggior parte dei problemi a oroscopo e astrologia, voglio andare lì per vederli in faccia e dirgli «ok amico, mettiamoci d’accordo, vorrei risolverla». Ci sarà un pianeta con la stand up, uno con sketch più teatrale, uno con coreografie, l’altro con una canzone... per uno spettacolo di varietà, da one woman show, fatto da una persona sola però vestita come fosse una platessa al cartoccio.
Due anni fa il debutto da solista, oggi che artista ritroviamo?
Più consapevole. Quello era un prendere le misure, dopo due tournée ho capito che posso spingere di più sull’acceleratore, andare più in profondità di ciò che racconto, con più coraggio. Mi interessava fare qualcosa che sorprendesse anche me. Sincera? Ho fatto un’anteprima e questo viaggio mi dà molta più soddisfazione.
Partendo, sulla terra che si lascia?
Tutto, quando decidi che non è più tempo per te di stare lì non stai a fare valigie pensate, solo che poi quel che lasci è esattamente ciò che ti manca, quindi alla fine mi sa che torno.
L’approdo è capire dove mettere questi piedi?
Esatto, capire cosa conta davvero, non sarò molto originale, ma ogni tanto serve andare lontano per tornare con più convinzione. A farmi da navigatore, una voce manigolda, antipatica e oppositiva, che ho confinato nella voce guida della mia astronave ed è come fosse in fondo quella della mia coscienza che però con me nello spazio non ci voleva venire.
Pubblico più spettatore o compagno di viaggio, e per quante ore stavolta?
Mi piace l’idea che ci sia stato un reclutamento di umani che hanno voglia di fare un giro con me tra le stelle, l’interazione non mancherà. Anche perché è, vero che c’è da sempre la diatriba Brescia-Bergamo, però io lì mi sento a casa, e punto sull’effetto nostalgia. Lo spettacolo è di un’ora e quaranta, poi, Botticino, pensaci tu! Io sono disponibile.