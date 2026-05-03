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D’Avenia: «Fra reel e storie, non riusciamo più a comporre la realtà»

Lo scrittore e docente sarà al Vittoriale di Gardone Riviera per raccontare «L’animale simbolico: breve storia dell’uomo dal caos al mondo» in occasione del Festival della Bellezza
Giulia Camilla Bassi
Alessandro D'Avenia
Alessandro D'Avenia

Siamo l’unico animale che non si accontenta di esistere, ma vuole anche capirne il perché. Per raccontarlo, lo scrittore e docente Alessandro D’Avenia sale per la prima volta sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, giovedì 21 maggio alle ore 21 (biglietti a partire da 17 euro, online su Ticketone e Boxol) in occasione della nuova edizione del Festival della Bellezza, dedicato quest’anno al tema del simbolico. E di simboli si parla.

Con il suo intervento «L’animale simbolico: breve storia dell’uomo dal caos al mondo», D’Avenia percorrerà quel filo rosso fatto di miti, parole e immagini con cui l’uomo, da sempre, prova a dare forma al caos. Un viaggio che è anche una mappa per capirci e interrogarci, perché i simboli in cui crediamo non solo descrivono il nostro mondo, ma lo plasmano.

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Alessandro D'AveniaFestival della Bellezza

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