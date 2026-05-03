D’Avenia: «Fra reel e storie, non riusciamo più a comporre la realtà»

Siamo l’unico animale che non si accontenta di esistere, ma vuole anche capirne il perché. Per raccontarlo, lo scrittore e docente Alessandro D’Avenia sale per la prima volta sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, giovedì 21 maggio alle ore 21 (biglietti a partire da 17 euro, online su Ticketone e Boxol) in occasione della nuova edizione del Festival della Bellezza, dedicato quest’anno al tema del simbolico. E di simboli si parla.