Albatros Film compie 40 anni: «Dai film aziendali a Netflix e Sky»

Quando si trascorrono quarant’anni sul set, il backstage diventa una grande storia da raccontare. È così che ricordi e passione s’intrecciano, celebrando un importante compleanno di Albatros Film: quattro decadi della casa di produzione fondata nella nostra città nel 1986 da Alessandro Milini e Anna Astori.
Un traguardo che segna anche un rinnovato punto di partenza, dato che una seconda generazione di creativi si è di recente affacciata nell’azienda dal nome ispirato al verso iniziale del brano «Bingo torna giù», di Sergio Caputo, ovvero: «Pianeta Terra, parla Albatros». Lo stesso cantautore è passato da Brescia e l’ha intonato in occasione dei festeggiamenti con i fondatori, lo staff e gli amici di sempre, tra protagonisti e comparse di tanti ciak battuti e immagini girate. Ci siamo fatti raccontare ricordi e novità.
Milini, com’è iniziata la vostra avventura?
È nata nel contesto di una passione per la fotografia. Fu Ambrogio Fogar a stimolarci a produrre film. Era venuto in città per partecipare a una serata, al cinema Centrale, dedicata a diapositive di montagna realizzate da mio cognato, l’alpinista Marco Preti (anche regista e scrittore, ndr), che aveva già fatto molte esperienze ed era un trascinatore. Al termine Fogar ci lanciò un’idea: fare un documentario per il suo programma televisivo «Jonathan».
Quale fu?
Partimmo per le Seychelles, dove girammo «La montagna di Corallo» in pellicola 16mm. Mi resi conto che desideravo assolutamente proseguire su quella strada. Marco ha continuato con i documentari, io mi sono spostato in una direzione più commerciale, per le aziende.
Come era il contesto?
Pionieristico. Erano nate da poco le televisioni private, così iniziammo a lavorare in ambito pubblicitario. Ai clienti spiegavamo noi cosa potesse essere un film per un’azienda, perché nessuno se lo immaginava, era un settore nascente.
E come siete riusciti a consolidare la vostra realtà?
Grazie ad un buon lavoro di squadra - siamo ormai un gruppo di circa 25 persone, tra dipendenti e collaboratori di età molto varie, dai 20 ai 60 anni, con una solida presenza anche su Milano. I giovani portano sempre innovazione e stimoli in uno scenario della comunicazione in continua evoluzione. Abbiamo la fortuna di coinvolgere quelli del Dams dell’Università Cattolica, dove insegno, così come Alice Cornalea (e suo fratello Enrico, figli di Anna e del direttore della fotografia Giancarlo Cornalea) e mia figlia Maria, nuove leve entrate nel team.
Anima promozionale, ma anche indole cinematografica…
Agli spot per le tv nazionali (ultimamente per la linea di cosmetici di Michelle Hunziker) affianchiamo l’amore per le storie di ampio respiro, in particolare i biopic. Molti sono ospitati su piattaforme come Prime Video, Netflix e Sky. Sono in arrivo due nuove produzioni alle quali teniamo molto: un film biografico per la Fondazione Guido Berlucchi dedicato proprio a Guido Berlucchi per la regia di Luca Rabotti e il docu «Gherardo», diretto da Carlotta Franzoni, su un geologo di 87 anni che da quando è andato in pensione fa una cinquantina di gare di triathlon all’anno.
Oggi quali sono le nuove sfide, in un orizzonte segnato dall’Intelligenza Artificiale?
La utilizziamo da un anno e mezzo, il bilancio attuale è: per fortuna che c’è, per certi versi; peccato, invece, per altri. È comoda perché velocizza, ma al contempo ricordo ai più giovani che la creatività in passato è spesso scaturita della noia, che obbliga a pensare, senza scorciatoie. Il rischio è fidarsi troppo, come quando usando il navigatore dell’auto ci si abitua a non chiedersi più se la strada proposta sia davvero la migliore.
Come immaginate il futuro, i prossimi 40 anni?
Spero che il fake stufi e passi. Già ora i video artefatti per stupire, che inizialmente sui social spopolavano, stanno iniziando a stancare. L’IA potrebbe aiutare chi ha fantasia e pochi strumenti, facilitando la trasformazione della creatività in progetti concreti. E poi resisteranno le storie vere ben raccontate, come dimostra il successo dei documentari biografici e dei vodcast (i video podcast).