Primo weekend di marzo:le iniziative, Brescianova festival, folk lab, mostre e sagra del taleggio

Il mese di marzo si è aperto con la pioggia, ma il weekend promette poche nuvole e temperature miti: è il caso di approfittarne per una passeggiata nel centro storico, magari facendo tappa nei numerosi musei cittadini, tirati “a lucido” in occasione di Brescia Bergamo Capitali Italiane della Cultura 2023. Mostre fotografiche d’eccellenza, capolavori rinascimentali, ma anche musica popolare e un festival dedicato al mosaico culturale caratteristico della nostra terra: questo finesettimana non deluderà certo le aspettative.

Arte e incontri culturali

Le mostre aperte questo weekend a Brescia e in provincia sono davvero tante, quindi si rimanda al sito dell’agenda eventi del Gdb, Abrescia, per consultarle tutte. Tra le più importanti, ricordiamo: Lotto, Romanino, Moretto, Ceruti | I campioni della pittura a Palazzo Martinengo (fino a giugno 2023) e le mostre del circuito Brescia Musei, tra cui PTM A/R: Lorenzo Lotto - Ritratto di uomo con rosario e David LaChapelle per Giacomo Ceruti. Nomad in a Beautiful Land alla Pinacoteca Tosio Martinengo e Miseria e Nobiltà | Giacomo Ceruti nell'Europa del Settecento al Museo Santa Giulia (Via Musei).

Miseria e Nobiltà è dedicata a Giacomo Ceruti (Milano, 1698-1767), a distanza di 36 anni dall’ultima mostra bresciana che celebrava il pittore. La grande monografica organizzata da Fondazione Brescia Musei mette in luce, grazie ai prestiti da Parigi, Vienna, Madrid, Göteborg e da collezioni pubbliche e private italiane, la “pittura della realtà” nella Lombardia del Settecento. La mostra, curata da Francesco Frangi, Alessandro Morandotti e Roberta D’Adda e co-prodotta con il Getty Center, verrà esposta a Los Angeles dal 18 luglio. Si visita dalle 10:00 alle 18:00, ultimo ingresso alle ore 17.15. Il costo intero del biglietto è di 13 euro.

Si ricorda che è finalmente aperto, con gli stessi orari della Pinacoteca, anche il Museo del Risorgimento in Castello a Brescia, dopo vent’anni di chiusura al pubblico. Quadri, sculture, cimeli e “reliquie” sono letti e restituiti come manifestazione materiale della lunga e complessa storia culminata nell’Unità italiana. L’allestimento si articola in otto sezioni ed è interamente narrato in italiano e in inglese, con tanto di collezione digitale. Il biglietto intero costa 12 euro.

La stagione è ricca anche per quanto riguarda la fotografia. Ecco alcune delle mostre fotografiche cittadine che vale la pena visitare nei prossimi giorni: la mostra dedicata a Rolando Giambelli all’AAB (Associazione Artisti Bresciani), aperta fino a domenica 5 marzo e gratuita, La città parla | Fotografie di Luisa Bondoni al Museo Nazionale della Fotografia di Brescia (fino a domenica, ingresso gratuito) e, presso la stessa sede, Roma nelle fotografie degli Alinari (fino a domenica, ingresso gratuito). Silenzi - Tra la quiete e l'inquietudine è invece la mostra fotografica esposta alla Galleria Civica di Montichiari in via Trieste, 34, fino al 26 marzo. Le fotografie sono di Salvatore Montemagno, la mostra è curata da Paolo Capelletti. L’ingresso è libero e gratuito.

Gli incontri culturali sono numerosi anche questo weekend: da non perdere, la conferenza di Alberto Mario Banti San Francisco e la controcultura rock, sabato 4 marzo alle 11 al Teatro Grande di Brescia. Si tratta dell’ultimo appuntamento con la rassegna Lezioni di Storia dedicata alle grandi Capitali Culturali. Il costo del biglietto è di 10 euro.

Ricchissimo il programma di Brescianova: Festival delle nuove cittadinanze, consultabile qui. L’evento è stato pensato dalla rete di associazioni e cooperative bresciane per restituire il giusto valore al grande apporto sociale e culturale che le migrazioni hanno portato alla città e alla provincia. Fra le mura del palazzo Mo.Ca (via Moretto) venerdì e sabato si parlerà di arte, lavoro e migrazioni con ospiti illustrissimi. Tra gli incontri, si ricorda anche Le cicatrici del porto sicuro, sabato alle 21 in Sala Danze, con la giornalista Nuri Fatolahzadeh e l’autore Soumaila Diawara. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Musica

Il festival Brescianova non è solo un’occasione per conoscere le realtà multietniche e multiculturali che compongono il nostro territorio, ma anche per ascoltare le melodie di artisti e artiste che provengono da suddette realtà. Da segnarsi in agenda: il concerto di venerdì alle 21 al Teatro Idra, con Sidy Cassé (cantautorato), E.G.O. trio (rock-fusion) e il rapper italoucraino Slava in chiusura.

Per gli amanti del rock, ci sono grandi novità: al Lattepiù (Via Giuseppe di Vittorio, 38) saranno ospiti le rock band Cara Calma, Elephant Brain e Viadellironia sabato 4 marzo alle 22. I biglietti costano 11 euro e si possono acquistare qui.

La Latteria Molloy (via Marziale Ducos, Brescia) propone invece una serata dedicata all’indie, per cantare e ballare sulle note delle più famose hit italiane degli ultimi tempi (indie principalmente, ma anche pop / itpop / rap / reggaeton / trap / urban). Venerdì sera l’ingresso è gratuito per chi viene a cena (prenotazioni cena/aperitivo: 3479367391 - distilleriamolloy@gmail.com) e costa 5€ in cassa prima delle 22 e 8 € in cassa dopo le 22.

Si ricordano anche gli eventi musicali dell’auditorium S. Barnaba, in primis il concerto La Luce Concertante (venerdì alle 20:30, ingresso gratuito). Si tratta di un concerto dedicato all’Ucraina, regalato ai bresciani dai musicisti Oleksandr Semchuk e Ksenia Milas, dal violista Ucraino Andriy Viytovych, dal compositore Stefano delle Donne e infine dal direttore d’orchestra Lorenzo Passerini. All’evento sarà presente l’Ambasciatore della Repubblica di Ucraina in Italia S.E. Yaroslav Melnyk. Presso la stessa sede, domenica alle 16, si terrà il concerto del Corpo Musicale Comunale Di San Paolo D’argon. L’ingresso è libero anche in questo caso.

Gastronomia

È quindi la volta di eventi “meno impegnati”, più leggeri. Passiamo dunque alla gastronomia, con tre giorni di Sagra del Gorgonzola & Taleggio alla Latteria Molloy (via Marziale Ducos, Brescia). Il menù è consultabile nella scheda completa dell’evento. Gli orari sono i seguenti: venerdì 19.00 - 02.00, sabato 19.00 - 02.00, domenica 12:00 - 15:00 e 19:00 - 00:00. Il costo è di 8 euro per chi viene a cena, 10 euro in cassa. Per prenotare e per maggiori info: distilleriamolloy@gmail.com - 347 9367391.

Sempre in città, la Cascina del Parco Gallo (via Corfù) offre, accanto ai suoi deliziosi menù, anche uno spettacolo di musica popolare, durante il quale «La Cascina diventa vecchia osteria, tra musica popolare e il piacere di stare insieme». Si tratta del Folk Lab di venerdì 3 marzo, a partire dalle ore 20. L’evento si terrà nella sala ristorante e prenotazione e consumazione sono obbligatorie. Di seguito i contatti: info@cielivibranti.it - 328 5897828.

