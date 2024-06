Valorizzare la filiera del pane: due bresciani partecipano al dibattito

Si è tenuta lunedì 10 giugno, presso la Masseria Mandrascate di Valguarnera Caropepe l’edizione 2024 di Bread Religion, il progetto di Petra Molino Quaglia avviato nel 2013 che ha il fine di valorizzare la filiera del pane e dei prodotti da forno. Vi hanno partecipato anche due bresciani: Paolo Piantoni di «El Forner» (in città) e Patrick Zanoni di «Rock dal 1978» a Bione.

Il dibattito della giornata è ruotato intorno al tema del rapporto delle nuove generazioni di panificatori con i pani regionali del patrimonio storico italiano. La prima parte è stata dedicata alla relazione tra la diversità dei pani e la biodiversità dei cereali. Nella seconda si è invece analizzata la diffusione delle popolazioni evolutive di cereali e dei grani del patrimonio italiano. L'obiettivo del panel è stato quello di sensibilizzare sulla stimolazione della biodiversità dei cereali, evitando l'uso di tecnologie obsolete che potrebbero ridurre la sicurezza alimentare e la lavorabilità delle farine.

Piantoni e Zanoni hanno inoltre aderito ad «Adotta un Raccolto», il progetto di Petra Molino Quaglia che dà la possibilità di conoscere origine e storia della propria farina, per condividerla poi in tavola con i clienti: un'idea di filiera circolare che prevede che tutti gli attori coinvolti - agricoltore, molino e artigiano, fino al consumatore finale - lavorino in sinergia con lo scopo di realizzare produzioni di elevato valore in termini di qualità nutrizionale, ambientale, sociale ed emotiva.