Giornale di Brescia
Abbonati
Cucina

Pizza acrobatica, terzo oro per il bresciano Nicola Matarazzo

Il pizzaiolo del locale Manuno trionfa al campionato mondiale 2026, raggiungendo un tris consecutivo: tra performance virali e stile iconico, trasforma l’arte della cucina in uno show da milioni di visualizzazioni
La premiazione
La premiazione
AA

Nicola Matarazzo riscrive la storia della pizza acrobatica mondiale, conquistando per la terza volta il titolo di campione del mondo, dopo i successi del 2022 e 2023.

Il campionato mondiale della pizza, svoltosi dal 14 al 16 aprile 2026, ha visto sfidarsi i migliori interpreti della disciplina provenienti da tutto il mondo: dall’Argentina alla Spagna, fino alla Cina, Stati Uniti e Polonia. In questo contesto altamente competitivo il titolare della pizzeria Manuno di Brescia ha sbaragliato la concorrenza con uno show totale. Sulle note di «Samba do Brasil», Matarazzo ha fuso tecnica impeccabile, danza e un impatto scenico senza precedenti, consacrandolo definitivamente non solo come atleta d’eccellenza, ma come vero e proprio fenomeno mediatico e personaggio dello spettacolo.

Non solo campione

Nicola Matarazzo è oggi anche un volto noto del panorama digitale e televisivo. Con oltre 400.000 follower su TikTok e più di 200 milioni di visualizzazioni, è diventato un punto di riferimento per l’intrattenimento legato al mondo della pizza acrobatica, portando la sua arte a un pubblico sempre più vasto anche attraverso apparizioni e contenuti televisivi e media nazionali.

Il podio - © www.giornaledibrescia.it
Il podio - © www.giornaledibrescia.it


Il supporto della famiglia

Un successo che affonda le radici nella famiglia e nella tradizione. Nicola, figlio d'arte (il padre Mario è stato pluricampione di Pizza Napoletana STG), ha dedicato la vittoria ai suoi cari: «Tutto è iniziato quando avevo cinque anni, per gioco. Ringrazio mio padre per avermi trasmesso questa passione, mia madre Angela per il supporto creativo nelle coreografie e i miei fratelli Christian ed Emanuele per il sostegno tecnico costante. Questo titolo è per loro».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Nicola Matarazzopizza acrobaticaBrescia
Icona Newsletter

@I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario