Pizza acrobatica, terzo oro per il bresciano Nicola Matarazzo

Nicola Matarazzo riscrive la storia della pizza acrobatica mondiale, conquistando per la terza volta il titolo di campione del mondo, dopo i successi del 2022 e 2023.

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Il campionato mondiale della pizza, svoltosi dal 14 al 16 aprile 2026, ha visto sfidarsi i migliori interpreti della disciplina provenienti da tutto il mondo: dall’Argentina alla Spagna, fino alla Cina, Stati Uniti e Polonia. In questo contesto altamente competitivo il titolare della pizzeria Manuno di Brescia ha sbaragliato la concorrenza con uno show totale. Sulle note di «Samba do Brasil», Matarazzo ha fuso tecnica impeccabile, danza e un impatto scenico senza precedenti, consacrandolo definitivamente non solo come atleta d’eccellenza, ma come vero e proprio fenomeno mediatico e personaggio dello spettacolo.

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Non solo campione

Nicola Matarazzo è oggi anche un volto noto del panorama digitale e televisivo. Con oltre 400.000 follower su TikTok e più di 200 milioni di visualizzazioni, è diventato un punto di riferimento per l’intrattenimento legato al mondo della pizza acrobatica, portando la sua arte a un pubblico sempre più vasto anche attraverso apparizioni e contenuti televisivi e media nazionali.

Il podio - © www.giornaledibrescia.it



Il supporto della famiglia

Un successo che affonda le radici nella famiglia e nella tradizione. Nicola, figlio d'arte (il padre Mario è stato pluricampione di Pizza Napoletana STG), ha dedicato la vittoria ai suoi cari: «Tutto è iniziato quando avevo cinque anni, per gioco. Ringrazio mio padre per avermi trasmesso questa passione, mia madre Angela per il supporto creativo nelle coreografie e i miei fratelli Christian ed Emanuele per il sostegno tecnico costante. Questo titolo è per loro».