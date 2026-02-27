Da una storia d’amore a «Cake Star»: chiude la pasticceria «Di Novo»

Certe insegne sono più di un’attività commerciale: raccontano una vita condivisa, una storia d’amore trasformata in lavoro. Dopo oltre trent’anni chiude la pasticceria «Di Novo», cresciuta con professionalità e dedizione fino a diventare un punto di riferimento per bresciani e turisti. E a conquistare anche la ribalta televisiva, vincendo nel 2020 la puntata gardesana di «Cake Star».

Dalla Sicilia al Garda

I titolari, il palermitano Carmelo e la moglie Raffaella, hanno abbassato la serranda alcuni giorni fa. L’annuncio è arrivato via social e parla della volontà di intraprendere «un cammino diverso, lontano dalla ribalta, per assaporare la bellezza della quotidianità».

Si chiude così un capitolo iniziato a Firenze, dove Carmelo, pasticciere, incontrò Raffaella, allora capo ricevimento in un hotel.

Nel 1993 la coppia aprì la prima attività a Salò; nel 2013 il trasferimento a Manerba. Mignon, panettoni e dolci siciliani come i cannoli – che avevano conquistato anche Katia Follesa e Damiano Carrara durante la sfida televisiva – non sono mai mancati. Negli ultimi anni alle specialità consolidate si erano affiancate proposte d’ispirazione francese, grazie all’esperienza del figlio Jacopo, oggi chef pasticciere a Firenze.

Gambero Rosso

Leggi anche Massari fuoriclasse, ancora le Tre Torte a Erbusco e Montichiari

Tra i riconoscimenti più prestigiosi figurano quelli del Gambero Rosso che, anche nell’edizione 2026, ha assegnato ai Di Novo le Due Torte della guida «Pasticcieri e pasticcerie». Ora che i forni sono spenti resta il ricordo di un laboratorio capace di unire tecnica e passione, e di lasciare un segno nella comunità gardesana.