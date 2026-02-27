Giornale di Brescia
Abbonati
CucinaGarda

Da una storia d’amore a «Cake Star»: chiude la pasticceria «Di Novo»

Barbara Bertocchi
Carmelo e Raffaella hanno spento i forni di Manerba. Si conclude, così, un capitolo fatto di passione, tecnica e riconoscimenti prestigiosi, come la vittoria della sfida televisiva
Raffaella e Carmelo Di Novo - © www.giornaledibrescia.it
Raffaella e Carmelo Di Novo - © www.giornaledibrescia.it
AA

Certe insegne sono più di un’attività commerciale: raccontano una vita condivisa, una storia d’amore trasformata in lavoro. Dopo oltre trent’anni chiude la pasticceria «Di Novo», cresciuta con professionalità e dedizione fino a diventare un punto di riferimento per bresciani e turisti. E a conquistare anche la ribalta televisiva, vincendo nel 2020 la puntata gardesana di «Cake Star».

Dalla Sicilia al Garda

I titolari, il palermitano Carmelo e la moglie Raffaella, hanno abbassato la serranda alcuni giorni fa. L’annuncio è arrivato via social e parla della volontà di intraprendere «un cammino diverso, lontano dalla ribalta, per assaporare la bellezza della quotidianità».

Si chiude così un capitolo iniziato a Firenze, dove Carmelo, pasticciere, incontrò Raffaella, allora capo ricevimento in un hotel.

Nel 1993 la coppia aprì la prima attività a Salò; nel 2013 il trasferimento a Manerba. Mignon, panettoni e dolci siciliani come i cannoli – che avevano conquistato anche Katia Follesa e Damiano Carrara durante la sfida televisiva – non sono mai mancati. Negli ultimi anni alle specialità consolidate si erano affiancate proposte d’ispirazione francese, grazie all’esperienza del figlio Jacopo, oggi chef pasticciere a Firenze.

Gambero Rosso

Tra i riconoscimenti più prestigiosi figurano quelli del Gambero Rosso che, anche nell’edizione 2026, ha assegnato ai Di Novo le Due Torte della guida «Pasticcieri e pasticcerie». Ora che i forni sono spenti resta il ricordo di un laboratorio capace di unire tecnica e passione, e di lasciare un segno nella comunità gardesana.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
pasticceriadolciSiciliapanettonicannoliManerbaManerba
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario