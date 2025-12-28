Giornale di Brescia
Il millefiori più buono della regione è valsabbino: trionfa BeeSavallo

Ubaldo Vallini
Il miele era stato donato qualche mese fa alla flotta umanitaria per Gaza: ora si è classificato al primo posto al Concorso Mieli di Lombardia
L'apicoltore Paolo Scalvini
L'apicoltore Paolo Scalvini
Il millefiori di BeeSavallo è il migliore della regione. Nei giorni scorsi, quell’oro giallo prodotto a Mura si è classificato al primo posto al Concorso Mieli di Lombardia 2025 con lo straordinario punteggio di 97,42 su 100. Un riconoscimento importante per l’azienda agricola BeeSavallo, che nei mesi scorsi aveva deciso di donare il 10% della propria produzione a una missione civile diretta a Gaza, in segno concreto di solidarietà verso una popolazione stremata. Il miele, trasportato fino a Genova per essere caricato sulla Global Sumud Flotilla insieme ad altri aiuti umanitari, si è ora distinto anche per la sua eccellenza, in una competizione che ha visto la partecipazione di centinaia di campioni da tutta la regione.

Il concorso

Giunta alla tredicesima edizione, la competizione ha visto una crescita significativa del numero di mieli presentati in particolare della categoria «Millefiori», che rappresenta quasi la metà del totale. Un miele, quello prodotto da BeeSavallo, che non è solo il frutto della varietà botanica del territorio valsabbino, ma anche della cura e dell’esperienza di chi lo produce.

«Ci fa piacere che proprio quel miele sia stato riconosciuto come il migliore della Lombardia – ha commentato Paolo Scalvini, apicoltore e fondatore di BeeSavallo –. È un bel messaggio: unire la qualità del nostro territorio a un gesto di solidarietà civile. Una piccola cosa, ma significativa». Nello stesso concorso, il primo posto nella categoria «Castagno», è stato conquistato dal miele prodotto a Prandaglio, frazione di Villanuova sul Clisi, dalla Società agricola Mondo. Per vedere tutti i premiati si rimanda al sito ufficiale.

Solidarietà

Il successo del miele di Mura è anche una risposta simbolica alla domanda su cosa possa fare una realtà locale, piccola e radicata nel territorio, di fronte a grandi crisi internazionali.

La scelta di partecipare alla Global Sumud Flotilla non nasceva dal protagonismo, ma da una convinzione profonda: ogni gesto, anche se apparentemente piccolo, può contribuire a costruire un mondo più giusto. Ed è proprio questo legame tra eccellenza e impegno a rendere ancora più significativa l’affermazione del miele valsabbino nel concorso regionale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

