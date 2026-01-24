Il miglior pane d’Italia viene sfornato a Sirmione

Il pane migliore d’Italia arriva da Sirmione e omaggia il territorio bresciano. Alessandro Piazza, titolare del Forno e del Ristorante IntegrAle di via Colombare, martedì si è laureato Campione italiano dell’arte bianca, conquistando il titolo alla prima edizione del Campionato italiano di panificazione, organizzato da Richemont Club Italia, sezione italiana della più autorevole associazione mondiale di panificatori. La sfida si è svolta nell’ambito della fiera Sigep di Rimini, uno degli appuntamenti fieristici più importanti a livello internazionale per il settore della panificazione, pasticceria e gelateria.

Forno IntegrAle

Una delle creazioni di Alessandro Piazza

Piazza, dal 2020 titolare del Forno IntegrAle a Sirmione insieme al socio Alessandro Bragaglio e dal 2024 anche dell’omonimo e attiguo ristorante, si è distinto per competenza tecnica, passione e una costante ricerca della qualità. Valori che la giuria ha riconosciuto, assegnandogli non solo il titolo assoluto, ma anche il premio speciale per la Miglior ciabatta, ricevuto dalle mani di Piergiorgio Gorilli, considerato padre dei panificatori italiani moderni.

Nove ore di tempo

«Alla finale di Rimini siamo arrivati in dieci - racconta Piazza, fornaio da 25 anni -, avevamo nove ore di tempo per preparare altrettanti prodotti da forno». E il campione originario di Calcinato ha messo in... pasta tutta la sua brescianità, omaggiando il territorio con una serie di ricette ispirate dalle diverse zone della nostra provincia: «Ho proposto una pizza dedicata al lago di Garda, condita con una bisque di lago, la trota marinata che proponiamo già nel menù del ristorante, erbette, uova di salmerino e uova di trota, e un sandwich impastato con polenta di Storo e farcito con spiedo bresciano e spuma di patate. Ho presentato anche un pane camuno preparato con grano saraceno, noci e mirtilli, decorato con uno stencil raffigurante le incisioni rupestri della Valcamonica, e una brioche fatta a forma di moka del caffè».

«Mi sono esercitato molto per questa competizione – prosegue Piazza –, anche con l’aiuto del mio staff. La mia vittoria è stata un gran bel risultato e una forte emozione per tutti noi». Da febbraio, i prodotti vincenti creati da Piazza per il Campionato di panificazione si potranno gustare nella forneria o nel ristorante.