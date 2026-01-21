Valcamonica, parchi archeologici Unesco: prosegue la valorizzazione
Prosegue il percorso di valorizzazione dei parchi archeologici Unesco della Valcamonica. La Comunità montana, con la fondazione Valle dei segni e il Gic, ha fatto il punto sui lavori svolti nel 2025 e ha tracciato le priorità per l’anno appena iniziato.
Durante il comitato tecnico del 9 gennaio, che riunisce archeologi, forestali, restauratori e rappresentanti degli enti territoriali e della sovrintendenza, è emersa la soddisfazione per un modello di collaborazione che sta accelerando procedure e cantieri.
I lavori
Dopo gli interventi completati nei parchi di Luine, Seradina-Bedolina e Sellero, e in attesa della conclusione dei lavori nella Riserva di Ceto Cimbergo Paspardo, il 2026 vedrà l’avvio delle opere di sistemazione ambientale nel parco di Naquane e al Coren delle Fate di Sonico. Previsti anche interventi più mirati nelle aree archeologiche di Piancogno, Edolo, Borno e Ossimo. Accanto ai cantieri straordinari, è stato definito un piano di manutenzione ordinaria, che prevede tagli dell’erba e potature per garantire la conservazione delle aree e del patrimonio rupestre.
Pronti per la prossima stagione
Sul fronte gestionale, si lavora invece a soluzioni per affrontare la riduzione degli orari di apertura dovuta ai tagli ministeriali. Parallelamente è stato delineato un programma di iniziative promozionali: mostre dentro e fuori dalla Valle, progetti didattici nelle scuole e partecipazione a eventi nazionali e internazionali, in collaborazione con Regione e Visit Brescia.
«Gli interventi effettuati sono di qualità – dicono dal comitato –, così come il metodo condiviso, che ha accelerato le procedure autorizzative e l’esecuzione delle opere, permettendo quindi un riordino complessivo dei siti archeologici in vista della prossima stagione didattica e turistica».
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.