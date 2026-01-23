El Forner racconta Mompiano con un nuovo pane: il «Mompracen»

A Mompiano l’aria profuma di pane appena sfornato. Dorato, caldo e fumante: si chiama «Mompracen» ed è una pagnotta rotonda realizzata con farina di tipo 1, ottenuta dal grano coltivato dall’azienda agricola La Calina del quartiere bresciano.

Il progetto

Si tratta di un’iniziativa che punta a valorizzare la qualità dei prodotti del nostro territorio. Il grano utilizzato infatti è frutto del progetto «Grano bresciano», realizzato in collaborazione con Petra – Molino Quaglia: un percorso che in Lombardia vede El Forner come prima e unica realtà ad avervi aderito.

«Dopo anni di lavoro sul progetto e mesi di attesa dal raccolto, vedere finalmente questa farina pronta per essere trasformata e panificata è stato emozionante», racconta Paolo Piantoni, titolare e panettiere di El Forner.

Il nome

«Abbiamo voluto chiamarlo “Mompracen” – continua il titolare – perché il grano è nato e cresciuto a Mompiano». Un nome che parla bresciano e rimanda immediatamente a un luogo che non solo è produzione, ma anche cuore del progetto.

Per Piantoni il progetto ha anche un valore personale: «Veder nascere il grano, sfiorare le spighe, sentire il profumo durante la mietitura è stato qualcosa di nuovo. Per mia moglie Stefania è stato un ritorno all’infanzia, essendo cresciuta in una realtà agricola, mentre per me, come fornaio, ha significato ritrovare quel contatto diretto con la terra che sentivo mi mancasse. Un’esperienza che mi ha completato».

In produzione

Il Mompracen è un pane ricco di fibre e dalla crosta dorata che sarà possibile acquistare ogni mercoledì e sabato nei negozi El Forner di Brescia. Nei panifici si potranno trovare anche la farina di Mompiano, il Grissino evolutivo e il kit pizza pensato per le famiglie.