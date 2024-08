Latte intero di capra al 100%: la Piramide di Cervano diventa DeCo

La Piramide di Cervano, formaggio prodotto dall’azienda agricola CapraGarda, è la diciassettesima DeCo del Comune di Toscolano Maderno, la prima assegnata in questo 2024. La Denominazione comunale è stata attribuita nei giorni scorsi con delibera di Giunta.

La Piramide di Cervano è chiamata in questo modo per via della sua forma a tronco di piramide e del nome della località nel Comune di Toscolano Maderno dove la si produce, sulla collina a monte della frazione di Cecina. Rispetta delle misure prestabilite che sono 7-8 cm di lato base per 9-10 cm di altezza per un peso a pezzo di 250 gr.

È prodotta utilizzando solo latte 100% caprino e intero di animali accuditi in un fondo agricolo dove l’allevamento è presente da generazioni come attività complementare alla olivicoltura e alla viticoltura.

Il periodo di produzione va, come da tradizione, da Pasqua a Ognissanti. Il disciplinare per la preparazione di questo formaggio tipico prevede la coagulazione del latte caprino crudo per fermentazione lattica; la cagliata è poi versata in contenitori in plastica alimentare della forma a tronco di piramide dotate di fori per lo sgocciolamento del siero. La salatura è manuale e la stagionatura del formaggio si protrae, in un locale a temperatura e umidità controllate, dai 15 ai 20 giorni

I prodotti bresciani con la De.Co

Nel complesso sono oltre una settantina i prodotti enogastronomici nella nostra provincia che hanno ottenuto la «Denominazione Comunale di Origine» – nel goloso elenco ci sono bossolà, biscotto, pirlo, persicata – riconoscimento che ha lo scopo di certificare la qualità di alcuni prodotti tipici locali. Valli, laghi, pianura e ora anche la città: sapore e tradizione permeano tutto il territori: qui trovate la mappa con tutte le eccellenze.

