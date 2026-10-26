L’«arte» del toast nella vetrina social di Happy Toastino

La pagina Instagram ha compiuto sei anni e racconta la la bellezza di un pasto che, nella sua semplicità, è diventato oggetto di culto

Alessia Tagliabue 26 ottobre 2026 2 ' di lettura

Un toast Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Happy Toastinotoast Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...