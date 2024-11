Il panettiere bresciano Sarioli terzo alla Coppa del Mondo del panettone

Serranda abbassata per tre giorni: Maurizio Sarioli venerdì ha lasciato la panetteria del centro in cui lavora (e vive) per partecipare alla Coppa del Mondo del panettone. Ne è valsa la pena spegnere il forno: da Milano, dove si è svolta la competizione, il maestro bresciano delle farine è tornato con una medaglia di bronzo.

Due erano le categorie della manifestazione il cui patron è Giuseppe Piffaretti: panettone tradizionale (modello Milano, con la croce e senza la glassa) e panettone al cioccolato. Sarioli - dopo aver vinto nel 2023 il concorso «Panettone senza confini» - è sceso in campo nella prima categoria. L’oro è andato a uno spagnolo, Ton Cortés. Secondo Pasquale Pesce dalla provincia di Avellino. Terzo Sarioli da via Musei.

Felicissimo, non vede l’ora di riaprire (martedì 12 novembre) la sua forneria e rimettersi al lavoro. I segreti di tanto successo? «L’umiltà che dà la voglia di imparare sempre. E la farina: per i panettoni uso quella di tipo 1, per il pane anche la 2». Sarioli non era l’unico bresciano in gara.

Damiano Pagani

Nella stessa categoria c’era anche Damiano Pagani da Dello che già tre anni fa era arrivato quarto. «Non sono tra i primi tre, ma è comunque andata bene - racconta -. A questi livelli è importante anche solo partecipare».