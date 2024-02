Ci sarà anche un pasticciere di Dello alla Coppa del mondo di panettone

La specialità di famiglia è la torta di rose. Lui, però, se la cava benissimo anche con il panettone. L’ha dimostrato niente meno che alla «Coppa del mondo». Stiamo parlando di Damiano Pagani, il pasticciere di Dello che, superate con successo tutte le selezioni, parteciperà, insieme ad altri nove italiani, alla finalissima del concorso internazionale dedicato al tipico lievitato del Natale.

La sfida sarà a inizio novembre al Palazzo delle Stelline di Milano. Ci saranno i rappresentanti di dodici Paesi del mondo. Damiano, 37 anni, punterà all’oro nella sezione «panettone tradizionale» (il modello Milano, quello senza glassa e con il taglio a croce in superficie): «Nel 2021 sono arrivato quarto - ricorda -, ora mi piacerebbe vincere».

I panettoni che sono valsi la qualificazione alla Coppa del mondo

Tifano per lui papà Sergio, mamma Rosanna e la moglie Emma, al lavoro ogni giorno con Damiano nella pasticceria Pagani di via Roma a Dello. Quella per i dolci, infatti, è una passione di famiglia: «Ad avviare l’attività è stato mio papà: nel 1983 ha aperto un piccolo laboratorio vicino alla chiesa, poi trasferito, nel 1988, dove abbiamo anche la pasticceria - racconta Damiano -. Io sono entrato in azienda nel 2006, dopo il diploma conseguito al Mantegna di Brescia».

La specialità della casa, dicevamo, è la torta di rose a lievitazione lenta: «Per farla ci mettiamo tre giorni – spiega il pasticciere -. Contiene zucchero, vaniglia e burro. Tanto burro». E il panettone? «Il segreto per farlo buono sta nel saper lavorare bene il lievito madre».