Da un lago all’altro, ecco l’olio bresciano migliore per il Gambero Rosso

Da un lago all’altro Brescia lascia il segno anche nell’olimpo dell’olio extravergine: la guida «I migliori Oli d’Italia 2026/2027», presentata oggi, venerdì 19 giugno, nell’ambito di «Rotte Mediterranee - Terra Mare Visione», le riserva infatti uno spazio di rilievo.
Le eccellenze
Sull’azienda Comincioli di Puegnago brilla la Stella che identifica le aziende con Tre Foglie per dieci anni. Il Monocultivar Casaliva vanta, infatti, le Tre Foglie, ossia il massimo riconoscimento. Due Foglie rosse vanno a Numero Uno e Due Foglie verdi a The One. Olearia Caldera di Manerba è presente con Solo Casaliva (Due Foglie verdi) e Solo FS17 (Una Foglia). Le Fucine di Monte Isola si distingue con Incanto (Due Foglie rosse). A Videlle Bionatura di Puegnago vanno, invece, le Due Foglie verdi per Penitenti Monocultivar Casaliva Bio. C’è una differenza tra le Due Foglie verdi e le Due Foglie rosse: le prime identificano «Oli molto buoni, armonia perfetta» (punteggio 80-86), le seconde «Oli eccellenti» (87-89).
Tecnica e piacere
«L’olio extravergine è uno dei racconti più profondi del Mediterraneo - commenta Lorenzo Ruggeri, direttore del Gambero Rosso -. Dentro una bottiglia convivono paesaggio, biodiversità, lavoro agricolo, cultura gastronomica e identità territoriale. Con questa nuova edizione continuiamo il lavoro di selezione e valorizzazione delle aziende che meglio interpretano questi valori».
Indra Galbo, curatore della Guida, aggiunge che «per anni abbiamo raccontato l’olio quasi esclusivamente attraverso il linguaggio della tecnica. Oggi sentiamo la necessità di riportarlo anche nella sua dimensione più immediata e universale: quella del piacere. Un grande extravergine è capace di trasformare un piatto semplice in un'esperienza memorabile e di raccontare un territorio attraverso profumi, equilibrio e personalità. Con questa guida vogliamo offrire uno strumento sempre più utile e immediato per orientarsi nel mondo dell'olio italiano, valorizzando il lavoro di chi investe ogni giorno in qualità, sostenibilità e cultura dell'extravergine».
La Guida – disponibile online – recensisce 365 aziende e 735 oli provenienti da tutta Italia e assegna 15 Premi Speciali alle realtà (nessuna bresciana) che si sono distinte per qualità, innovazione e valorizzazione del territorio.