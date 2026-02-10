A Gourmantico anche un ristorante bresciano: il Gaudio dei fratelli Papa

C’è anche un ristorante bresciano nel parterre della terza edizione di «Gourmantico», la kermesse bergamasca dedicata all’alta cucina e alla valorizzazione della cultura enogastronomica locale. È il Gaudio di Barbariga dei fratelli Giambattista e Diego Papa, tra i protagonisti del nostro format di Chef per una Notte, che per la prima volta aprono le porte del territorio bresciano alla rassegna promossa dall’associazione Insieme.

Il menù

Fino al 2 aprile (San Valentino escluso), i 21 ristoranti aderenti proporranno un menù degustazione completo al prezzo fisso di 80 euro, ciascuno con una proposta unica e distintiva, pensata per raccontare l’identità dello chef e del luogo.

Quella di Diego Papa, famoso per «immergere il pesce di mare nella nebbia della Bassa», si compone di un antipasto a base di scampi, cavolfiore e castagne, un risotto con scorfano, carote in carpione e formaggio di capra, un pesce sciabola con beur blanc ai capperi e puntarelle, e una tarte tatin di mele, rosmarino e zabaione.

Leggi anche Cucina bresciana e Unesco, ecco i piatti fondamentali da assaggiare

Un nuovo racconto di gusto che si intreccia con quelli già presenti a «Gourmantico», ampliando il dialogo tra culture, tradizioni e visioni della cucina contemporanea.

Obiettivo

L’obiettivo è mettere al centro il valore del cibo come espressione di storia, tradizione e innovazione, attraverso un’esperienza accessibile, curata e di alto livello. «Partecipiamo con entusiasmo a questa edizione – commenta chef Papa -, e siamo fieri di rappresentare la nostra provincia in questo circuito prestigioso».

Nel 2025 il festival ha raggiunto i 30mila coperti con ospiti da tutta la Lombardia. Maggiori informazioni sul sito www.gourmantico.it.