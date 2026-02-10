Giornale di Brescia
Abbonati
Cucina

A Gourmantico anche un ristorante bresciano: il Gaudio dei fratelli Papa

Francesca Roman
Nella kermesse bergamasca dedicata all’alta cucina locale ci sono Giambattista e Diego, tra i protagonisti anche del nostro format di Chef per una Notte
Chef Diego Papa - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
Chef Diego Papa - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
AA

C’è anche un ristorante bresciano nel parterre della terza edizione di «Gourmantico», la kermesse bergamasca dedicata all’alta cucina e alla valorizzazione della cultura enogastronomica locale. È il Gaudio di Barbariga dei fratelli Giambattista e Diego Papa, tra i protagonisti del nostro format di Chef per una Notte, che per la prima volta aprono le porte del territorio bresciano alla rassegna promossa dall’associazione Insieme.

Il menù

Fino al 2 aprile (San Valentino escluso), i 21 ristoranti aderenti proporranno un menù degustazione completo al prezzo fisso di 80 euro, ciascuno con una proposta unica e distintiva, pensata per raccontare l’identità dello chef e del luogo.

Quella di Diego Papa, famoso per «immergere il pesce di mare nella nebbia della Bassa», si compone di un antipasto a base di scampi, cavolfiore e castagne, un risotto con scorfano, carote in carpione e formaggio di capra, un pesce sciabola con beur blanc ai capperi e puntarelle, e una tarte tatin di mele, rosmarino e zabaione.

Un nuovo racconto di gusto che si intreccia con quelli già presenti a «Gourmantico», ampliando il dialogo tra culture, tradizioni e visioni della cucina contemporanea.

Obiettivo

L’obiettivo è mettere al centro il valore del cibo come espressione di storia, tradizione e innovazione, attraverso un’esperienza accessibile, curata e di alto livello. «Partecipiamo con entusiasmo a questa edizione – commenta chef Papa -, e siamo fieri di rappresentare la nostra provincia in questo circuito prestigioso».

Nel 2025 il festival ha raggiunto i 30mila coperti con ospiti da tutta la Lombardia. Maggiori informazioni sul sito www.gourmantico.it.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Gaudio di BarbarigaDiego PapaGiambattista PapaGourmantico
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario