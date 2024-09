Gambero Rosso, Tre Spicchi per le pizzerie di Pappalardo e La Filiale

Brillano ancora le pizzerie bresciane nella guida Pizzerie d’Italia 2025 del Gambero Rosso. A riconfermare i Tre Spicchi ottenuti nell’edizione scorsa sono tre: le due creature di Antonio Pappalardo, La Cascina dei Sapori a Rezzato e Inedito a Brescia, e La Filiale a L’Albereta di Erbusco, con lo chef Franco Pepe.

La migliore in tutto il Paese fra i Tre Spicchi è quella di Franco Pepe con pizzeria Pepe in Grani a Caiazzo (Caserta), mentre a battere tutti nella classifica delle Tre Rotelle e nel primato della pizza in versione al trancio e da asporto è invece Pizzarium di Gabriele Bonci, a Roma.

Sono complessivamente 96 i Tre Spicchi della pubblicazione enogastronomica, le Tre Rotelle sono 16, 116 le nuove insegne selezionate, 9 i premi speciali, con 15 premiate. La guida con oltre 750 insegne censite, che spaziano tra pizze tonde, tradizionali, a degustazione, al trancio, presenta 22 stelle. cioè le insegne che mantengono il podio per almeno il 10° anno consecutivo.

In Lombardia sono 74 le pizzerie in Guida, con 10 Tre Spicchi e 3 Tre Rotelle tra tradizione e innovazione, e 3 stelle da almeno 10 anni in Guida con la crescita di sperimentazioni e menu degustazione, anche di fascia alta e con estro stellato, e rispetto invece dell’arte della panificazione più autentica.

Tante anche le novità, fra le 11 nuove inserite anche tre bresciane: Lestro Pizza in città, Cascina La Bassa a Borgo San Giacomo, Moderna a Chiari.