Gambero Rosso, Tre Chicchi e Tre Tazzine per Bedussi e Pasticceria Roberto

Tre Tazzine e Tre Chicchi, ovvero l’eccellenza. Ad aggiudicarseli, sono, nel Bresciano la Pasticceria Roberto a Erbusco e Bedussi in città. Un ritorno e una conferma con stella - per aver conseguito per 10 anni consecutivi il massimo dei voti – che arrivano dalla Guida Bar d’Italia del Gambero Rosso 2025, presentata oggi a Milano.

Mentre è in provincia di Padova il miglior bar d'Italia: Gustificio, di Carmignano di Brenta, che si aggiudica il riconoscimento del Premio illy Bar dell'anno. La 25esimo edizione, in collaborazione con illycaffè, tiene traccia di oltre 1.100 insegne selezionate, un dato in crescita rispetto ai 1.091 dello scorso anno.

Leggi anche Gambero Rosso, Tre Spicchi per le pizzerie di Pappalardo e La Filiale

Nuovi ingressi, ritorni e conferme

Sono 106 i nuovi ingressi nella guida 2025 a testimonianza della vivacità del settore e della continua ricerca della migliore qualità. Crescono anche le eccellenze premiate con il massimo punteggio, che quest'anno arrivano a 48 con il ritorno di Pasticceria Roberto a Erbusco e la conferma di Bedussi gli ingressi nell'Olimpo della Guida di Gambero Rosso di: Loste a Milano, per la sua offerta contemporanea e di alto livello in ogni sua sfaccettatura, Palazzo Rainaldi, a Treia in provincia di Macerata, che, al suo debutto nella Guida, raggiunge già il massimo riconoscimento; premiata anche la caffetteria specialty Faro, vicino al centro di Roma.

Confermate le Tre Tazzine e i Tre chicchi per Bedussi - Foto tratta da Fb

Al bar si cerca una experience

A livello regionale, la Lombardia si conferma il territorio con il maggior numero di insegne (158), seguita da Veneto (113) ed Emilia-Romagna (89). Ben rappresentato anche il Sud Italia: spiccano Sicilia (83) e Puglia (82), quest'ultima in particolare protagonista dei nuovi ingressi con 15 indirizzi. «I bar oggi non rappresentano più soltanto il luogo dove si consuma il caffè, ma uno spazio di condivisione, socialità e cultura. In uno scenario complesso come quello attuale, costellato da inflazione e aumento dei costi, vogliamo premiare chi si distingue per un servizio d'eccellenza in grado di offrire una vera e propria experience ai clienti» commenta Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè. «In questo contesto sempre più complesso e sfaccettato, è l'identità del locale a fare la differenza: vince chi ha una visione chiara e sa declinarla in modo coerente in ogni aspetto, dal proprio alter ego sul web ad ambiente e servizio, ed è capace di rinnovarsi nel tempo» sottolinea Marina Savoia, curatrice della Guida.