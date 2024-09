Franciacorta e Guida Michelin rafforzano la loro partnership

Dopo tre anni di collaborazione di successo come «Destination Partner», Franciacorta assume il ruolo di «Sparkling Wine Partner» della Guida Michelin, continuando inoltre a sostenere il premio «Miglior Sommelier» per il prossimo triennio.

Durante il primo periodo di collaborazione con la Guida Michelin Italia, Franciacorta ha non solo ospitato la presentazione della Guida, ma ha anche collaborato con Michelin per creare eventi, programmi formativi e iniziative culturali innovative oltre a contenuti esclusivi sui social media rivolti a chef e sommelier. I prossimi tre anni saranno l’occasione per dare continuità a questi progetti e sviluppare nuove sinergie.

La prossima presentazione della Guida Michelin Italia si terrà il 5 novembre a Modena, mentre negli Stati Uniti i prossimi appuntamenti per la presentazione della Guida Michelin sono ancora in via di definizione.

«Desidero ringraziare Michelin per la fiducia rinnovata», ha dichiarato il presidente di Franciacorta Silvano Brescianini. «Siamo pronti a lavorare insieme per continuare a sostenere la ristorazione di alta qualità e le figure fondamentali che ne fanno parte, come chef e sommelier. Questo legame rappresenta per noi non solo un’opportunità per celebrare il nostro prodotto e il nostro territorio, ma anche per rafforzare il supporto alle eccellenze che animano la gastronomia internazionale».

«Siamo felici di proseguire questo percorso insieme al Consorzio Franciacorta, che rappresenta una vera eccellenza italiana e che ci affiancherà nei prossimi tre anni in qualità di Sparkling Wine Partner, offrendo il premio per il Miglior Sommelier» ha sottolineato Marco Do, direttore della comunicazione di Michelin Italiana.