Bollicine Franciacorta per la Guida Michelin in California

Franciacorta e Guida Michelin alla conquista degli States. Nei giorni scorsi la prima ufficiale della partnership, con un evento in California.

L’edizione californiana della Guida Michelin Us è stata presentata al Ritz-Carlton di Half Moon Bay, resort a sud di San Francisco, dove chef e ristoratori hanno partecipato alla cerimonia legata ai riconoscimenti delle celeberrime stelle della guida nata nel 1900 e da allora diventata sinonimo di eccellenza enogastronomica.

Dagli Usa il presidente del Consorzio Docg, Silvano Brescianini, ha espresso soddisfazione per questo ponte tra il meglio dell’offerta culinaria italiana e statunitense. «Siamo entusiasti di sostenere la Guida Michelin – ha detto - e di brindare ai successi dei migliori ristoranti della California con i nostri vini, che rappresentano la qualità e la tradizione della nostra Franciacorta. Questa nuova collaborazione ci permette di mettere in risalto la nostra tradizione vinicola e di connetterci coi migliori professionisti del settore ristorativo. Un’alleanza che nasce dal grande apprezzamento condiviso per il cibo e il vino e da un approccio ambientale sostenibile. Ne siamo orgogliosi ed entusiasti.

Espandere la nostra partnership all’estero, aderendo alla Guida Michelin US, è un modo per fare capire che la Franciacorta ha ancora molto da esprimere e comunicare in questo mercato, soprattutto nel settore della ristorazione raffinata e di alta qualità».

Durante la cerimonia è stato assegnato il premio per il miglior sommelier dell’anno della California, di cui Franciacorta è partner, a Ian Krupp del ristorante Anajak Thai di Los Angeles, per «la creazione di esperienze gastronomiche straordinarie e la dedizione alla qualità che caratterizza sia il vino Franciacorta che la Guida Michelin». In totale sono stati riconosciuti sette nuovi ristoranti con una stella e tre nuovi ristoranti con due stelle: Aubergine, Sons & Daughters e Vespertine, che ha anche ricevuto anche la stella verde, simbolo di attenzione alla sostenibilità.

La California conta 13 ristoranti con due stelle e 16 stelle verdi, mentre in totale sono 85 i ristoranti stellati dell’edizione 2024 della Guida Michelin California, la prima bagnata dalle bollicine nostrane del Franciacorta Docg.