Cipolla, porcini e gorgonzola: da Antidoto il cocktail fa notizia

Il nuovo menù del locale di Brescia è ispirato al Televideo, prima ci sono stati maghi e tarocchi. Il titolare, Sebastiano Spinoni, ha appena vinto un concorso in Messico. Qui di giorno sperimenta, la sera accoglie i clienti: «Credo nelle potenzialità della nostra città»