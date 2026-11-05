Caffè, la bresciana Tostato nell’Olimpo delle torrefazioni d’Italia

Un riconoscimento per la microtorrefazione e il massimo punteggio per entrambi i caffè sottoposti a valutazione. È il risultato ottenuto dalla bresciana Tostato Specialty Coffees nell'ambito della presentazione della Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d’Italia 2027, avvenuta lo scorso 22 ottobre a Trieste, in occasione di Triestespresso Expo.
La realtà bresciana, attiva nel settore dello specialty coffee, ha ricevuto il premio «Microtorrefazione specialty rivelazione». Nella motivazione ufficiale, la Guida ha evidenziato «la brillante evoluzione nel mondo specialty e la capacità di distinguersi per competenza tecnica e qualità in tazza».
Al riconoscimento si aggiungono le valutazioni ottenute dai due prodotti presentati: Sweet as Love–Guatemala Naturale e Papa’s Roast–Ethiopia Naturale Anaerobico. Entrambi hanno ricevuto il massimo riconoscimento previsto dalla Guida. Un risultato che inserisce Tostato Specialty Coffees tra le microtorrefazioni segnalate nell0edizione 2027 della pubblicazione dedicata al panorama italiano del caffè.